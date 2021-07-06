Зинченко – в топ-3 игроков Евро-2020 по числу подборов

Игрок запомнился на этом форуме

Александр Зинченко / фото - Eurosport

Защитник сборной Украины Александр Зинченко вошел в тройку лучших игроков чемпионата Европы по количеству подборов мяча.

Игрок совершил 40 таких действия за 5 матчей на турнире. Больше него только у Владимира Цоуфаля из Чехии (42), и защитника сборной Испании Жорди Альбы (41). Также, Сергей Сидорчук вошел в топ-20 по этому показателю.

Лучшие футболисты Евро-2020 по количеству подборов

1.

Владимир ЦОУФАЛ (Чехия)

42

2.

Жорди АЛЬБА (Испания)

41

3.

Александр ЗИНЧЕНКО (Украина)

40

4.

Эмерик ЛЯПОРТ (Испания)

37

5.

Пьер-Эмиль ХЕЙБЬЕРГ (Дания)

35

20.

Сергей СИДОРЧУК (Украина)

27



В командном зачете сборная Украины занимает 13-е место. У нас в среднем по 52 подбора за игру. Лучшая команда по этому показателю — Польша (68).

Помимо этого, Зинченко также входил в символическую сборную 1/8 чемпионата Европы.

Напомним, Зинченко пожертвовал призовые за Евро-2020 на лечение детей.