Зинченко – в топ-3 игроков Евро-2020 по числу подборов
Защитник сборной Украины Александр Зинченко вошел в тройку лучших игроков чемпионата Европы по количеству подборов мяча.
Игрок совершил 40 таких действия за 5 матчей на турнире. Больше него только у Владимира Цоуфаля из Чехии (42), и защитника сборной Испании Жорди Альбы (41). Также, Сергей Сидорчук вошел в топ-20 по этому показателю.
Лучшие футболисты Евро-2020 по количеству подборов
|
1.
|
Владимир ЦОУФАЛ (Чехия)
|
42
|
2.
|
Жорди АЛЬБА (Испания)
|
41
|
3.
|
Александр ЗИНЧЕНКО (Украина)
|
40
|
4.
|
Эмерик ЛЯПОРТ (Испания)
|
37
|
5.
|
Пьер-Эмиль ХЕЙБЬЕРГ (Дания)
|
35
|
20.
|
Сергей СИДОРЧУК (Украина)
|
27
В командном зачете сборная Украины занимает 13-е место. У нас в среднем по 52 подбора за игру. Лучшая команда по этому показателю — Польша (68).
Помимо этого, Зинченко также входил в символическую сборную 1/8 чемпионата Европы.
Напомним, Зинченко пожертвовал призовые за Евро-2020 на лечение детей.
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