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Зинченко – в топ-3 игроков Евро-2020 по числу подборов

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Футбол Евро-2020
6 июля 22:16
Зинченко – в топ-3 игроков Евро-2020 по числу подборов
Александр Зинченко / фото - Eurosport

Защитник сборной Украины Александр Зинченко вошел в тройку лучших игроков чемпионата Европы по количеству подборов мяча.

Игрок совершил 40 таких действия за 5 матчей на турнире. Больше него только у Владимира Цоуфаля из Чехии (42), и защитника сборной Испании Жорди Альбы (41). Также, Сергей Сидорчук вошел в топ-20 по этому показателю.

Лучшие футболисты Евро-2020 по количеству подборов


1.


Владимир ЦОУФАЛ (Чехия)


42


2.


Жорди АЛЬБА (Испания)


41


3.


Александр ЗИНЧЕНКО (Украина)


40


4.


Эмерик ЛЯПОРТ (Испания)


37


5.


Пьер-Эмиль ХЕЙБЬЕРГ (Дания)


35


20.


Сергей СИДОРЧУК (Украина)


27


 

В командном зачете сборная Украины занимает 13-е место. У нас в среднем по 52 подбора за игру. Лучшая команда по этому показателю — Польша (68).

Помимо этого, Зинченко также входил в символическую сборную 1/8 чемпионата Европы.

Напомним, Зинченко пожертвовал призовые за Евро-2020 на лечение детей.

Павел Харченко
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Теги

Александр Зинченко сборная Украины (футбол) Сергей Сидорчук

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