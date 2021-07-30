Зинченко поучаствовал в представлении новой формы «Манчестер Сити»
Зинченко вернулся в расположение «Манчестер Сити»
Англичане готовятся к новому сезону
20:25
Александр Зинченко / фото - Manchester City
Защитник сборной Украины Александр Зинченко снова тренируется с «Манчестер Сити».
Игрок завершил свой отпуск после Евро-2020, где он со сборной Украины добрался до четвертьфинала турнира. Защитник особенно ярко сыграл в матче 1/8, где забил гол и отдал ассист на победный мяч Артема Довбыка против сборной Швеции.
Напомним, Зинченко поучаствовал в представлении формы «Манчестер Сити».
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