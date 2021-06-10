Зинченко вошел в топ-30 игроков сборной Украины по количеству матчей

Хавбек догнал экс-защитника «Динамо» и «Шахтера»

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Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко отличился с пенальти в заключительном товарищеском матче перед Евро-2020 против Кипра (4:0). Для хавбека поединок стал уже 39-м в сине-желтой футболке.

По количеству игр за национальную команду футболист вошел в топ-30. По данному показателю он догнал Владимира Езерского.

Одного поединка для того, чтобы догнать в списке «гвардейцев» Олега Гусева не хватает Андрею Пятову. На счету голкипера уже 97 матчей.

На шестой строчке закрепился вингер Андрей Ярмоленко с 94 встречами. У хавбека Тараса Степаненко – 63 игры. Он находится в шаге от 14-го Владислава Ващука.

Напомним, Зинченко был признан лучшим игроком матча с Кипром по версии болельщиков.