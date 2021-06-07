Украина разгромила Кипр перед стартом Евро-2020
Зинченко признан лучшим игроком матча с Кипром по версии болельщиков
Хавбек «сине-желтых» реализовал пенальти и поучаствовал в эффектной комбинации
22:35
Александр Зинченко / Фото - Футбол 1/2/3
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко признан лучшим игроком команды в товарищеском матче против Кипра (4:0). Хавбек был удостоен приза «Лев матча».
Его обладатель определяется путем голосования среди болельщиков во время поединка. Игрок набрал 46% голосов.
В тройку также вошли вингер Андрей Ярмоленко (26%) и хавбек Марлос (9%).
Зинченко поделился в эфире телеканала «Футбол» своими эмоциями после игры.
Хотел поблагодарить болельщиков за невероятную поддержку, которую мы получаем каждый раз на полях в Украине. Я уже не помню, когда в последний раз играл при таком количестве зрителей – даже в финале Лиги чемпионов было меньше людей.
Спасибо за признание. Главное, что мы выиграли и в хороших кондициях готовимся к чемпионату Европы.
В данном поединке Ярмоленко забил 40-й гол за сборную.
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