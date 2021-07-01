Зинченко вошел в тройку лучших игроков 1/8 финала Евро по версии WhoScored

Хавбека сборной Украины опередили лишь лидеры команд Испании и Франции

Александр Зинченко / Фото - УАФ

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко вошел в тройку лучших игроков стадии 1/8 финала Евро-2020 по оценкам WhoScored.

Забитый мяч в матче против Швеции (2:1) помог хавбеку заработать 8.95 балла. Это на 5 сотых выше, чем у полузащитника Чехии Томаша Холеша, который расположился на четвертой строчке.

Лучшим признан нападающий сборной Испании Ферран Торрес (9.05). Совсем немного не хватило до первого песта французскому хавбеку Полю Погба (9.04).

Интересно, что в десятке лучших оказалось сразу три футболиста сборной Дании. Это Каспер Дольберг (8.82), Йоаким Мехле (8.66) и Мартин Брейтуэйт (8.24).

Напомним, Зинченко попал в символическую сборную 1/8 финала Евро-2020.