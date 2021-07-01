Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Зинченко вошел в тройку лучших игроков 1/8 финала Евро по версии WhoScored

Хавбека сборной Украины опередили лишь лидеры команд Испании и Франции
Футбол Сборная Украины
18:57
Зинченко вошел в тройку лучших игроков 1/8 финала Евро по версии WhoScored
Александр Зинченко / Фото - УАФ

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко вошел в тройку лучших игроков стадии 1/8 финала Евро-2020 по оценкам WhoScored.

Забитый мяч в матче против Швеции (2:1) помог хавбеку заработать 8.95 балла. Это на 5 сотых выше, чем у полузащитника Чехии Томаша Холеша, который расположился на четвертой строчке.

Лучшим признан нападающий сборной Испании Ферран Торрес (9.05). Совсем немного не хватило до первого песта французскому хавбеку Полю Погба (9.04).

Интересно, что в десятке лучших оказалось сразу три футболиста сборной Дании. Это Каспер Дольберг (8.82), Йоаким Мехле (8.66) и Мартин Брейтуэйт (8.24).

Напомним, Зинченко попал в символическую сборную 1/8 финала Евро-2020.

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Александр Зинченко Швеция – Украина сборная Швеции (футбол) Ферран Торрес Поль Погба

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Довбык стал автором самого позднего гола в истории сборной Украины
Довбык стал автором самого позднего гола в истории сборной Украины
Футбол Сборная Украины
17:26
Езерский: «Против Швеции подопечные Шевченко провели лучшую игру на Евро»
Езерский: «Против Швеции подопечные Шевченко провели лучшую игру на Евро»
Футбол Сборная Украины
15:20
Зинченко попал в символическую сборную 1/8 финала Евро-2020
Зинченко попал в символическую сборную 1/8 финала Евро-2020
Футбол Евро-2020
14:40
Премьер-министр Украины: «Победа над Швецией объединила страну»
Премьер-министр Украины: «Победа над Швецией объединила страну»
Футбол Евро-2020
10:25
Украинский арбитр объяснил красную карточку Даниэльссона после жесткого удара Беседина
Украинский арбитр объяснил красную карточку Даниэльссона после жесткого удара Беседина
Футбол Евро-2020
10:07
Забарный стал третьим самым молодым футболистом в истории Евро, который сыграл в плей-офф
Забарный стал третьим самым молодым футболистом в истории Евро, который сыграл в плей-офф
Футбол Евро-2020
08:41

Новости: Футбол

18+. «Заря» уничтожила соперника по контрольному матчу со счетом 22:0
18+. «Заря» уничтожила соперника по контрольному матчу со счетом 22:0
Украинская Премьер-лига
19:42
Отец Довбика: «Артем не переедет в российский чемпионат»
Отец Довбика: «Артем не переедет в российский чемпионат»
Евро-2020
19:35
Пикфорд: «Ярмоленко – топ-игрок. Нужно быть аккуратным»
Пикфорд: «Ярмоленко – топ-игрок. Нужно быть аккуратным»
Евро-2020
19:17
Тассотти: «Милан» – наш дом. Шевченко задумается о возвращении туда»
Тассотти: «Милан» – наш дом. Шевченко задумается о возвращении туда»
Сборная Украины
19:17
Зинченко вошел в тройку лучших игроков 1/8 финала Евро по версии WhoScored
Зинченко вошел в тройку лучших игроков 1/8 финала Евро по версии WhoScored
Сборная Украины
18:57
Тассотти: «Малиновский готов не на 100%»
Тассотти: «Малиновский готов не на 100%»
Евро-2020
18:45
Степаненко: «Англия будет фаворитом, но футбол непредсказуем»
Степаненко: «Англия будет фаворитом, но футбол непредсказуем»
Сборная Украины
18:39
Педриньо объяснил причины перехода в «Шахтер»
Педриньо объяснил причины перехода в «Шахтер»
Украинская Премьер-лига
18:25
Сразу двое игроков сборной Украины провели юбилейные матчи за «сине-желтых»
Сразу двое игроков сборной Украины провели юбилейные матчи за «сине-желтых»
Сборная Украины
18:14
Все новости

Популярные новости

«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 14:11
4
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 15:30
7
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 19:57
16
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 09:21
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
История
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
Футбол Евро-2020
24 июня 17:39
6
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 20:59
4
Все новости