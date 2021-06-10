«Золотая молодежь». За кем из талантливых ноунеймов следить на Евро-2020

Они способны заявить о себе

Превью

Фото: Sky Sports

Старт Евро-2020 уже в пятницу и команды уже объявили составы на турнир.

Среди футболистов есть и те, кому лишь недавно исполнилось 18 лет, но они уже играют на взрослом уровне и удостоились вызова на чемпионат Европы. Впрочем, есть и такие, которые хоть и поздновато, но все же смогли показать себя в своих чемпионатах.

О таких футболистах и пойдет речь в статье, где постараемся выделить не слишком известных игроков за которыми будет интересно последить на турнире.

Джакомо Распадори. «Сассуоло». Италия

Фото: Sky Sport Italia

Одно из главных открытий минувшего сезона Серии А, который воспользовался шансом в «Сассуоло» при новом тренере «Шахтера»

Распадори уже сравнивают на родине с Антонио Ди Натале, а от его игры кайфует Роберто Манчини. По слухам, тренер предпочел Джакомо Мойзе Кину, который регулярно забивал за ПСЖ, но в конце сезона скис.

В 21 год он уже выводил «Сассуоло» с капитанской повязкой в матче Серии А и не просто из-за того, что кто-то был заменен по ходу матча, а с первых минут. Главное – он забивал почти всем лидерам Серии А. Распадори отличился в воротах «Ромы» и «Ювентуса», а «Милану» и во все забил дважды.

Несмотря на ноль матчей за сборную Италии (в отличии от Кина) Манчини предпочел именно его. Дебют в официальном матче ждем на Евро, а пока только две игры в товарищеских встречах. В конкурентах у него более опытные Чиро Иммобиле и Андреа Белотти. Впрочем, последний хоть и забивал за «Торино», но преимущественно делал это с пенальти. Манчини точно даст шанс молодому игроку.

Саша Калайджич. «Штутгарт». Австрия.

Фото: Sky News

Самый возрастной игрок в списке. Пока лидер австрийцевспокойно себе зарабатывал миллионы на старость в Китае, в «Штутгарте» созрел другой австрийский форвард.

Выстрелил он на родине – в «Адмире», за что получил приглашение в «Штутгарт». Немецкий клуб тогда неожиданно оказался во второй Бундеслиге и искал новых талантов.

Калайджич спокойно присмотрелся первый сезон, а в Бундеслиге начал разрывать. 23-летний футболист играл так, что дорос до слухов о переходе в «Ливерпуль». Начинал он со скамейки запасных и регулярно забивал, выходя на замену, а затем и во все стал основным.

Настрелял австриец 16 голов в дебютном сезоне Бундеслиги и был вызван в сборную страны. Поскольку своим шансом он воспользовался, можно быть уверенными, что и на Евро за Австрию он также будет играть. Как минимум, выход на замену ему гарантирован, а как забивать со скамейки он прекрасно знает. Надеемся лишь, что это будет не в матче с Украиной.

Райан Гравенберх. «Аякс». Нидерланды.

Фото: ad.nl

Еще один вундеркинд из группы Украины. Вообще наша группа весьма продуктивна на таланты. Правда, в этой статье не будет игроков из команды, ведь и так все знают главных проспектов нашей страны.

А вот о 19-летнем голландце сказать стоит. Высоченный опорный полузащитник стал самым молодым игроком в истории «Аякса», который дебютировал в чемпионате (16 лет и 130 дней). Случилось это в 2018-м году. За три года он сумел завоевать место в основном составе (а недавно команда играла в полуфинале Лиги чемпионов) и терроризирует соперников голевыми передачами. Да и сам забить может.

За три года Гравенберх наиграл уже 42 матча за «Аякс», забив пять мячей и сделав семь ассистов. И это только в чемпионате. Многие нападающие столько не забивают, а Райан играет в опорной зоне. Также он отыграл пять матчей за сборную Нидерландов, три из которых – матчи отбора на ЧМ-2022.

Пока он выходил лишь на замену, но то, что ему доверяют в сборной также о чем-то, да говорит. К тому же, у парня неплохая пресса. Класс футболиста подтверждают еще и слухи об интересе «Барселоны». Можно последить и за ним, но надеемся, что в матчах против Украины игра у него не пойдет.

Элиф Элмаз. «Наполи». Северная Македония.

Фото: AFP

Последний представитель из нашей группы. Пожалуй,самый опытный на топ-уровне из всех в статье при том, что ему лишь 21 год.

Дженнаро Гаттузо в «Наполи» очень любил в последнем сезоне использовать молодого игрока в качестве джокера. Преимущественно он выходил со скамейки запасных. Несмотря на скромную статистику футболиста (два гола и одна голевая) Элмаз отыграл 32 матча в Серии А (из 38).

Засветился молодой Элиф еще в Турции, играя за «Фенербахче». Зрелая игра привела его в «Наполи». Покупал его еще Карло Анчелотти, но при Гаттузо футболист уже окреп.

В своей сборной Элмаз уже является лидером. Дебютировал он в команде в 17 лет в 2017-м году, да еще и в матче против Испании. За это время он наиграл за команду уже 27 игр (и это в 21 год).

На данный момент Элмаз является ключевым футболистом Северной Македонии и почти все атаки команды идут через него. Так что, кроме Горана Пандева у соперника сборной Украины еще есть игрок, за которыми нужен глаз да глаз.

Джуд Беллингем. «Боруссия» Дортмунд. Англия.

Фото: The Telegraph

У англичан довольно молодой состав на Евро и изначально в этот список планировался, как менее распиаренный. Однако не включить в статью 17-летнего вундеркинда мы просто не могли. Беллингем уже засветился зрелой игрой в Бундеслиге и в Лиге чемпионов, где напомним, «Боруссия» дошла до 1/4 финала и почти на равных играла против финалиста турнира «Манчестер Сити».

Беллингем был не последним игроком дортмундцев в ЛЧ и даже забил тому же «Ман Сити» в ответной игре. Подписала его «Боруссия» перед стартом минувшего сезона из «Бирмингема», выиграв конкуренцию у топ-клубов АПЛ. Сам футболист признавался, что он выбрал Дортмунд из-за доверия молодым то, и за сезон уже сполна отплатил команде своей игрой.

Примечательно, что после продажи «Бирмингем» вывел его номер (22) из обращения и это в 16 лет! В «Боруссии» уже восхищаются игроком, который в центре поля умеет делать все. Пас, удар, видение поля, контроль мяча. Сам Гвардиола в шутку заявлял, что не верит, что парню лишь 17 лет.

Из 34 игр в Германии Беллингем отыграл 29 и большую часть – с первых минут. Забил пока лишь один мяч, но зато сделал три ассиста. Толк в «Боруссии» от него точно будет, а в трансферной цене он растет с неимоверной скоростью.

На Евро-2020 он точно получит свой шанс. Джуд уже сыграл три матча за национальную команду и это лишь начало. То, что Гарет Саутгейт предпочел именно его кому-то из опытных хавбеков также о многом говорит.

Билли Гилмор. «Челси». Шотландия.

Фото: BBC

Еще один британец, из АПЛ, но на этот раз из Шотландии. Шотландцы вообще редкие участники континентальных форумов, но есть таланты и у там. Гилмор – один из них.

19-летний игрок уже давно находится в системе «Челси», а все знают, как трудно из молодежного состава пробиться в основу «синих».

Для Гилмора все сложилось идеально. В «Челси» пришел Френк Лэмпард, который стал доверять именно своей молодежи, а не купленным игрокам. Многие из них выстрелили, например Мэйсон Маунт и Рис Джеймс. Гилмор пока лишь запасной, но уже провел несколько игр. К примеру, в АПЛ он отыграл пять матчей, а также несколько игр Кубка. К слову, доверял ему и Томас Тухель, потому будущее у Билли в Лондоне точно есть.

В сборной Шотландии Гилмор, можно сказать, это главный талант. Пока на его счету лишь два матча, которые он провел в последние недели. Впрочем, отыграл он большую часть этих встреч и околоосновным он точно будет. На Евро Билли мы точно увидим, и кто знает, может это его шанс заявить о себе.

Александер Исак. «Реал Сосьедад». Швеция.

Фото: Marca

Необычная история вышла у «наследника». Такое прозвище ему дали шведские, а потом и мировые СМИ. Скорее всего, это из-за его роста в 190 см.

Засветился, как ни странно, он в Швеции, выступая за клуб АИК. Ему до сих пор принадлежит рекорд – самый юный автор гола в чемпионате Швеции, спустя четыре месяца после дебюта. Он настолько заявил о себе, что на одном из матчей АИКа на его игру аккредитовались 122 (!) скаута. Многие клубы были заинтересованы юным талантом.

Спустя год он оказался в дортмундской «Боруссии», но там ему было тяжело. За дортмундцев тогда забивал Пако Алькасер и шведу пришлось ехать в аренду. В Нидерландах за «Виллем II» он вновь впечатлил всех и даже побил рекорд самого Роналдо, но «Боруссия» сделала ставку на других футболистов, а Исак уехал в страну басков – в «Реал Сосьедад», где играет до сих пор.

К слову, играет он великолепно. За два сезона на счету 21-летнего форварда 26 мячей, 17 из которых в последнем сезоне. Зимой он был близок к «Барселоне», но каталонцам не хватило денег на его трансфер. Евро-2020 – шанс еще больше заявить о себе. Шансы эти будут, ведь Ибрагимович на Евро не поехал, а 34-летний Маркус Берг вряд ли будет играть все 90 минут.

Джамал Мусиала. «Бавария». Германия.

Фото: Sky Sports

Для 18-летнего игрока карьера уже сложилась очень необычно. Дело в том, что на молодежном уровне Мусиала успел поиграть за сборные Англии и Германии, причем в категории U-16 Мусиала успел сыграть за обе сборные.

Джамал родился в Германии, однако в семь лет оказался в Англии – в академии «Саутгемптона». А все знают, что академия «святых» одна из лучших в Англии. Позже игрока переманил «Челси», но удержать не смог. Подсуетилась «Бавария».

Вообще, можно наблюдать тенденцию переезда молодых англичан в Германию, где можно сделать отличный старт карьеры. Беллингем, который был выше в списке тому пример. Мусиала – не исключение. В «Баварии» сложнее, чем в «Боруссии», пробиться в основу, но Джамалу это удалось. При Ханси Флике он стабильно появлялся, как минимум, на замену и играет в клубе уже второй сезон. У мюнхенцев на него большие планы. Доказывает правоту «Баварии» и сам футболист. Забивает он часто и не только в Бундеслиге. Недавно забил в Лиге чемпионов, да еще и в плей-офф.

Примечательно, что полгода назад Англия и Германия сражались за Джамала, но перспектива Евро-2020 в составе Германии ему пришлось по душе. Выбрал он немцев и не прогадал.

На Евро-2020 он попал и более того, будет играть. Йоахим Лев уже дал отыграть 18-летнему парню два матча. Даже несмотря на всю грозность группы, Мусиала играет очень зрело для своего возраста. Шесть голов за «Баварию» тому подтверждение.