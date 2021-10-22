Золотой мяч или тюрьма? Бензема ждет приговора по делу о шантаже Вальбуэна

Спустя 6 лет судебные разбирательства подходят к концу

Карим Бензема / фото - Real Madrid CF

В среду, 20 октября началось судебное заседание по делу о шантаже экс-игрока сборной Франции Маттье Вальбуэна видеозаписью интимного характера.

Одним из обвиняемых является его соотечественник – форвард «Реала» Карим Бензема.

Футболиста обвиняют в посредничестве и в том, что он склонял своего бывшего партнера по сборной к тому, чтобы тот выплатил злоумышленникам выкуп за пикантное видео с его участием.

Сам же Бензема отрицает обвинения и заявляет, что лишь давал совет своему другу.

Случай произошел еще в 2015-м году, после чего Карима не вызывали в национальную команду на протяжении 6-ти лет.

По словам Get French Football News, прокурор потребовал для нападающего условное тюремное заключение длинной в 10 месяцев и штраф в размере 75 тысяч евро.

Максимальное наказание, которое может понести 33-летний француз – 5 лет за решеткой.

Судья вынесет свой приговор уже сегодня, 22 октября.

Бензема является одним из главных претендентов на Золотой мяч, и если его признают виновным, то это нанесет непоправимый ущерб его репутации и фактически перечеркнет его надежды на этот приз.