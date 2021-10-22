Золотой мяч или тюрьма? Бензема ждет приговора по делу о шантаже Вальбуэна
В среду, 20 октября началось судебное заседание по делу о шантаже экс-игрока сборной Франции Маттье Вальбуэна видеозаписью интимного характера.
Одним из обвиняемых является его соотечественник – форвард «Реала» Карим Бензема.
Футболиста обвиняют в посредничестве и в том, что он склонял своего бывшего партнера по сборной к тому, чтобы тот выплатил злоумышленникам выкуп за пикантное видео с его участием.
Сам же Бензема отрицает обвинения и заявляет, что лишь давал совет своему другу.
Случай произошел еще в 2015-м году, после чего Карима не вызывали в национальную команду на протяжении 6-ти лет.
По словам Get French Football News, прокурор потребовал для нападающего условное тюремное заключение длинной в 10 месяцев и штраф в размере 75 тысяч евро.
Максимальное наказание, которое может понести 33-летний француз – 5 лет за решеткой.
Судья вынесет свой приговор уже сегодня, 22 октября.
Бензема является одним из главных претендентов на Золотой мяч, и если его признают виновным, то это нанесет непоправимый ущерб его репутации и фактически перечеркнет его надежды на этот приз.
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