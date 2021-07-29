Зозуля перешел в португальский клуб – источник

31-летний форвард продолжит карьеру в «Эшториле»

Роман Зозуля / Фото: Twitter

Украинский форвард Роман Зозуля перешел в «Эшторил», сообщает A Bola. Контракт Зозули с «Эшторилом» подписан до июня 2022-го года.

Ранее Зозуля 4 года выступал за «Альбасете», а летом покинул команду на правах свободного агента.

«Эшторил» с нового сезона будет выступать в высшем дивизионе чемпионата Португалии, клуб вернулся в элиту спустя три сезона.

Ранее сообщалось, что Зозуля перейдет в «Алькоркон», но фанаты клуба не захотели видеть форварда в команде из-за его политических взглядов.