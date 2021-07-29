Не опять, а снова. Испанский клуб заморозил переход Зозули из-за реакции фанатов
Зозуля перешел в португальский клуб – источник
31-летний форвард продолжит карьеру в «Эшториле»
17:50
Роман Зозуля / Фото: Twitter
Украинский форвард Роман Зозуля перешел в «Эшторил», сообщает A Bola. Контракт Зозули с «Эшторилом» подписан до июня 2022-го года.
Ранее Зозуля 4 года выступал за «Альбасете», а летом покинул команду на правах свободного агента.
«Эшторил» с нового сезона будет выступать в высшем дивизионе чемпионата Португалии, клуб вернулся в элиту спустя три сезона.
Ранее сообщалось, что Зозуля перейдет в «Алькоркон», но фанаты клуба не захотели видеть форварда в команде из-за его политических взглядов.
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