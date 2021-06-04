Ради такой красотки Ребров пойдет на все. Супруга тренера показала подтянутую фигуру в купальнике
Зубков – Реброву: «Было удовольствием работать с вами»
Украинский полузащитник «Ференцвароша» попрощался с наставником
Александр Зубков / фото - FootBoom
Венгерский «Ференцварош» объявил об уходе Сергея Реброва с поста главного тренера команды. Украинский полузащитник клуба Александр Зубков в своем Instagram попрощался со специалистом.
«Спасибо, тренер. Было удовольствием работать с вами».
Напомним, Ребров попрощался с клубом.
Комментарии 0