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Зубков – Реброву: «Было удовольствием работать с вами»

Украинский полузащитник «Ференцвароша» попрощался с наставником
Баскетбол Украинские легионеры
21:31
Зубков – Реброву: «Было удовольствием работать с вами»
Александр Зубков / фото - FootBoom

Венгерский «Ференцварош» объявил об уходе Сергея Реброва с поста главного тренера команды. Украинский полузащитник клуба Александр Зубков в своем Instagram попрощался со специалистом.

«Спасибо, тренер. Было удовольствием работать с вами».

Напомним, Ребров попрощался с клубом.

Михаил Рыбак
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Теги

Сергей Ребров Ференцварош Александр Зубков

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