Зубков: «Сейчас основная задача – восстановиться перед Боснией»
Вингер сборной Украины Александр Зубков высказался о грядущем матче с Боснией и Герцеговиной в отборе на ЧМ-2022. Его слова приводит пресс-служба УАФ.
– Провели уже теорию, готовимся на Боснию с хорошими эмоциями. Думаю, у каждого футболиста, приезжающего в сборную, есть амбиции играть в главной команде страны. Это не удивление, почему на тренировках такая атмосфера – все хотят играть.
– Какие чувства были после выхода на поле в матче с Финляндией.
– В такие игры тяжело входить. Моя основная задача была помочь в обороне в низком блоке и при возможности убегать в контратаки. Думаю, вся команда справилась хорошо.
Сейчас основное – восстановиться всем футболистам, чтобы подойти в оптимальных кондициях. Нужно быть внимательным на теоретических занятиях – впитывать информацию, которую дает штаб, и проецировать рисунок игры.
– Думаешь, Босния сильнее Финляндии?
– Есть несколько товарищей в этой сборной, сегодня впервые увидел их в деле. Достаточно хорошая команда, есть футболисты высокого уровня, которые играют в топ-клубах и чемпионатах. Думаю, будет интересно.
Матч Украина – Босния и Герцеговина состоится 12-го октября во Львове.
Комментарии 0