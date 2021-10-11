Зубков: «Сейчас основная задача – восстановиться перед Боснией»

Александр Зубков / Фото: УАФ

Вингер сборной Украины Александр Зубков высказался о грядущем матче с Боснией и Герцеговиной в отборе на ЧМ-2022. Его слова приводит пресс-служба УАФ.

– Какие чувства были после выхода на поле в матче с Финляндией.

– В такие игры тяжело входить. Моя основная задача была помочь в обороне в низком блоке и при возможности убегать в контратаки. Думаю, вся команда справилась хорошо.

Сейчас основное – восстановиться всем футболистам, чтобы подойти в оптимальных кондициях. Нужно быть внимательным на теоретических занятиях – впитывать информацию, которую дает штаб, и проецировать рисунок игры.

– Думаешь, Босния сильнее Финляндии?

– Есть несколько товарищей в этой сборной, сегодня впервые увидел их в деле. Достаточно хорошая команда, есть футболисты высокого уровня, которые играют в топ-клубах и чемпионатах. Думаю, будет интересно.