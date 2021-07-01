Зубков вернется в общую группу сборной Украины перед матчем с Англией

Полузащитник получил травму в стартовом поединке на турнире

Александр Зубков / Фото - Getty Images

Сборная Украины 1 июля после восстановительного дня вернулась к полноценной работе. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Примечательно, что «сине-желтые» остановились на базе команды Италии в Коверчиано. Именно здесь «Скуадра Адзурра» готовилась с матчам в своей группе.

На вечерней тренировке присутствовали все 24 футболиста. Отмечается, что завершает курс индивидуальной работы травмированный Александр Зубков. На следующий день ожидается его возвращение в общую группу.

Уже 3 июля команда Андрея Шевченко проведет четвертьфинальный матч Евро-2020. В качестве соперника «сине-желтых» выступит Англия.



Игру Евро-2020 можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча Украина – Англия онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.