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Зубков вернулся к тренировкам сборной Украины

Полузащитник занимался в общей группе
Футбол Сборная Украины
20:40
Зубков вернулся к тренировкам сборной Украины
Фото: УАФ

Полузащитник сборной Украины Александр Зубков вернулся к тренировкам с командой.

Он получил повреждение в первой игре Евро-2020 против Нидерландов (2:3) и был заменен в первом тайме. Остальные две встречи игрок пропустил.

25 июня он уже занимался в общей группе вместе с командой. Сможет ли Зубков принять участие в матче 1/8 финала против Швеции пока неизвестно. Остальные футболисты занимались без ограничений.

Матч состоится уже 29 июня.

Онлайн трансляция Швеция – Украина.

Видео трансляция Швеция – Украина.

Андрей Усмонов
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Теги

сборная Украины (футбол) Александр Зубков

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