Зубков имеет шансы сыграть против Швеции
Зубков вернулся к тренировкам сборной Украины
Полузащитник занимался в общей группе
20:40
Фото: УАФ
Полузащитник сборной Украины Александр Зубков вернулся к тренировкам с командой.
Он получил повреждение в первой игре Евро-2020 против Нидерландов (2:3) и был заменен в первом тайме. Остальные две встречи игрок пропустил.
25 июня он уже занимался в общей группе вместе с командой. Сможет ли Зубков принять участие в матче 1/8 финала против Швеции пока неизвестно. Остальные футболисты занимались без ограничений.
Матч состоится уже 29 июня.
Онлайн трансляция Швеция – Украина.
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