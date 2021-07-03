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Зубков вернулся к тренировкам в общей группе сборной Украины

Правда, полузащитник не сыграет с Англией
Футбол Сборная Украины
11:10
Зубков вернулся к тренировкам в общей группе сборной Украины
Фото: УАФ

Полузащитник сборной Украины Александр Зубков вернулся в общую группу.

2 июня хавбек уже занимался вместе со всей командой без ограничений. Правда, в матче против Англии он не сыграет.

Александр провел лишь один матч на Евро-2020 против Нидерландов, где получил травму после 13 сыгранных минут. Все остальные игроки, за исключением Артема Беседина, готовы к встрече с англичанами 3 июня.

Игра состоится в 22:00.

Онлайн трансляция Украина – Англия.

Видео трансляция Украина – Англия.

Андрей Усмонов
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Теги

сборная Украины (футбол) Александр Зубков сборная Англии (футбол)

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