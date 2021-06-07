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Звоночек. Цыганкова пришлось убрать из заявки на Кипр

Вингер получил очередное повреждение
Футбол Сборная Украины
15:09
Звоночек. Цыганкова пришлось убрать из заявки на Кипр
Виктор Цыганков / Фото - Footboom

В заявке сборной Украины на товарищеский матч против Кипра проведена вынужденная замена. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Вингер «сине-желтых» Виктор Цыганков получил небольшое повреждение икроножной мышцы. Тренерский штаб принял решение поберечь игрока.

Вместо него в заявку включен полузащитник Роман Безус. Поединок состоится в Харькове в 19:00.

Товарищескую игру можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча Украина – Кипр онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи.

Сергей Стаднюк
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Виктор Цыганков Роман Безус

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