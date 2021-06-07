Звоночек. Цыганкова пришлось убрать из заявки на Кипр

Вингер получил очередное повреждение

Виктор Цыганков / Фото - Footboom

В заявке сборной Украины на товарищеский матч против Кипра проведена вынужденная замена. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Вингер «сине-желтых» Виктор Цыганков получил небольшое повреждение икроножной мышцы. Тренерский штаб принял решение поберечь игрока.

Вместо него в заявку включен полузащитник Роман Безус. Поединок состоится в Харькове в 19:00.

Товарищескую игру можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча Украина – Кипр онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи.