Цыганков может пропустить игру с Нидерландами – источник
Звоночек. Цыганкова пришлось убрать из заявки на Кипр
Вингер получил очередное повреждение
15:09
Виктор Цыганков / Фото - Footboom
В заявке сборной Украины на товарищеский матч против Кипра проведена вынужденная замена. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.
Вингер «сине-желтых» Виктор Цыганков получил небольшое повреждение икроножной мышцы. Тренерский штаб принял решение поберечь игрока.
Вместо него в заявку включен полузащитник Роман Безус. Поединок состоится в Харькове в 19:00.
Товарищескую игру можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча Украина – Кипр онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи.
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