Провокация? Российский спортсмен обнял Абраменко после финала соревнований по фристайлу
Перед началом Зимних Олимпийских игр-2022 Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт сообщил, что со всеми украинскими спортсменами провели инструктаж, касательно того, как вести себя с коллегами из России.
В Министерстве опасаются повторения ситуации с Ярославой Магучих, которая во время Летних Игр в Токио сфотографировалась с россиянкой Марией Ласицкене, за что впоследствии была раскритикована.
Вот цитата Гутцайта:
«У нас была онлайн-встреча со всеми спортсменами и тренерами – как вести себя в таких ситуациях, когда будут провокации, как это было на летней Олимпиаде.
Все спортсмены осведомлены, они знают, как себя вести в таких ситуациях. Они не должны стоять рядом, когда стоят спортсмены из России с флагом. Чтобы они не были вместе. Они должны это знать.
Мы над этим работали. После летней Олимпиады не впервые встречались со спортсменами и это обсуждали».
Сегодня, 16 февраля, украинский фристайлист Александр Абраменко завоевал серебро Олимпиады в лыжной акробатике, а бронзу в этой же дисциплине взял россиянин Илья Буров. В эмоциональном порыве представитель ОКР обнял украинца.
Фото: Getty Images
Напомним, недавно Абраменко попал под жесткую травлю из-за слов о войне с Россией.