Провокация? Российский спортсмен обнял Абраменко после финала соревнований по фристайлу

Илья Буров также стал призером Игр в Пекине

Абраменко и Буров на пьедестале почета / Фото: Getty Images

Перед началом Зимних Олимпийских игр-2022 Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт сообщил, что со всеми украинскими спортсменами провели инструктаж, касательно того, как вести себя с коллегами из России.

В Министерстве опасаются повторения ситуации с Ярославой Магучих, которая во время Летних Игр в Токио сфотографировалась с россиянкой Марией Ласицкене, за что впоследствии была раскритикована.

Вот цитата Гутцайта:

«У нас была онлайн-встреча со всеми спортсменами и тренерами – как вести себя в таких ситуациях, когда будут провокации, как это было на летней Олимпиаде. Все спортсмены осведомлены, они знают, как себя вести в таких ситуациях. Они не должны стоять рядом, когда стоят спортсмены из России с флагом. Чтобы они не были вместе. Они должны это знать. Мы над этим работали. После летней Олимпиады не впервые встречались со спортсменами и это обсуждали».

Сегодня, 16 февраля, украинский фристайлист Александр Абраменко завоевал серебро Олимпиады в лыжной акробатике, а бронзу в этой же дисциплине взял россиянин Илья Буров. В эмоциональном порыве представитель ОКР обнял украинца.

Фото: Getty Images

Напомним, недавно Абраменко попал под жесткую травлю из-за слов о войне с Россией.