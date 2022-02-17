Абраменко: «Для меня это серебро практически как золотая медаль»
Абраменко: «Я слышал о проклятие знаменосца, но очень хотел на открытии Олимпиады-2022 пронести флаг Украины»
Фристайлист завоевал серебро в лыжной акробатике
11:28
Фото: НОК Украины
Двукратный призер Олимпийских игр в фристайле Александр Абраменко в интервью НОК Украины заявил, что не верит в проклятие знаменосца:
Я слышал о проклятие знаменосца, но я очень хотел на открытии Олимпиады-2022 пронести наш флаг. Поэтому я ни на что не обращал внимание и доказал, что это все выдумки.
Завоевав серебро в лыжной акробатике, Абраменко заявил, что эта медаль на вес золота.
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