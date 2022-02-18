Президент МОК: «Мне запомнился момент, когда украинец Абраменко и Буров из ОКР вместе праздновали после выступления»
Россиянин Буров: «Абраменко не говорил, чтобы я к нему не подходил, но просил быть аккуратней»
Фристайлист из ОКР прокомментировал совместную фотографию со своим украинским коллегой
17:35
Фото: Getty Images
Российский фристайлист Илья Буров прокомментировал совместную фотографию с украинцем Александром Абраменко:
«Спорт – вне политики. Главное – дружба, а политики пусть между собой разбираются и в спорт не лезут.
Мы обсуждали этот момент, он не говорил, чтобы я к нему не подходил, но просил быть аккуратней. Но как я мог не поздравить друга? Так что все нормально».
Напомним, недавно Абраменко попал под жесткую травлю из-за слов о войне с Россией.