Россиянин Буров: «Абраменко не говорил, чтобы я к нему не подходил, но просил быть аккуратней»

Фото: Getty Images

Российский фристайлист Илья Буров прокомментировал совместную фотографию с украинцем Александром Абраменко:

Мы обсуждали этот момент, он не говорил, чтобы я к нему не подходил, но просил быть аккуратней. Но как я мог не поздравить друга? Так что все нормально».