Новосад – о пропуске ОИ из-за коронавируса: «Жизнь нам дает такое количество испытаний, которое мы можем выдержать»
За день до стартов украинский фристайлист вышел из самоизоляции
Котовский сдал два отрицательных теста на коронавирус
14 февраля 14:12
Фото: НОК
Представитель сборной Украины на Олимпиаде-2022 в лыжной акробатике Дмитрий Которвский сдал два отрицательных теста на коронавирус и вышел из карантина, сообщает пресс-служба НОК Украины.
Отметим, что Котовский с Александром Окипнюком и Анастасией Новосад накануне командного турнира по лыжной акробатике подхватил COVID-19 и был отправлен на самоизоляцию. Отметим, что именно в дебютной на Олимпиаде дисциплине у Украины были неплохие шансы зацепиться за медаль.
Ольга Полюк заявила, что в Пекин все спортсмены прилетели здоровыми.
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