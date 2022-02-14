За день до стартов украинский фристайлист вышел из самоизоляции

Котовский сдал два отрицательных теста на коронавирус

Фото: НОК

Представитель сборной Украины на Олимпиаде-2022 в лыжной акробатике Дмитрий Которвский сдал два отрицательных теста на коронавирус и вышел из карантина, сообщает пресс-служба НОК Украины.



Отметим, что Котовский с Александром Окипнюком и Анастасией Новосад накануне командного турнира по лыжной акробатике подхватил COVID-19 и был отправлен на самоизоляцию. Отметим, что именно в дебютной на Олимпиаде дисциплине у Украины были неплохие шансы зацепиться за медаль.

Ольга Полюк заявила, что в Пекин все спортсмены прилетели здоровыми.