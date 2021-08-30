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Известно, что сборная России нанесет вместо герба на форму чемпионата мира

Россияне наказаны санкциями WADA и не могут использовать свои национальные символы

Футзал
19:24
Известно, что сборная России нанесет вместо герба на форму чемпионата мира
Фото: Eurosport

На чемпионате мира в Литве сборная России футзалу заменит национальный герб эмблемой с надписью «Наши парни». Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации мини-футбола РФ.

«Слоган «Наши парни» будет на форме сборной России по мини-футболу во время чемпионата мира».

Отметим, что чемпионат мира пройдет с 12 сентября по 3 октября.

России запрещено использовать национальные символы из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA). Поэтому на чемпионате мира Россия сыграет под флагом Олимпийского комитета России (ОКР).

Источник: tass.ru Карен Агабекян
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WADA

Комментарии 1

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30 августа 2021г. 20:38
со свиным рылом да в калашный ряд - наши парни
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