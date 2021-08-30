Известно, что сборная России нанесет вместо герба на форму чемпионата мира

Россияне наказаны санкциями WADA и не могут использовать свои национальные символы





Фото: Eurosport

На чемпионате мира в Литве сборная России футзалу заменит национальный герб эмблемой с надписью «Наши парни». Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации мини-футбола РФ.



«Слоган «Наши парни» будет на форме сборной России по мини-футболу во время чемпионата мира».

Отметим, что чемпионат мира пройдет с 12 сентября по 3 октября.

России запрещено использовать национальные символы из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA). Поэтому на чемпионате мира Россия сыграет под флагом Олимпийского комитета России (ОКР).