Ципун, Шотурма, Зварич и еще 22 футзалиста вызваны на сборы перед матчами отбора Евро-2022
Известно, что сборная России нанесет вместо герба на форму чемпионата мира
Россияне наказаны санкциями WADA и не могут использовать свои национальные символы
19:24
Фото: Eurosport
На чемпионате мира в Литве сборная России футзалу заменит национальный герб эмблемой с надписью «Наши парни». Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации мини-футбола РФ.
«Слоган «Наши парни» будет на форме сборной России по мини-футболу во время чемпионата мира».
Отметим, что чемпионат мира пройдет с 12 сентября по 3 октября.
России запрещено использовать национальные символы из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA). Поэтому на чемпионате мира Россия сыграет под флагом Олимпийского комитета России (ОКР).
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