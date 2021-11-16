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Тема дняДвое игроков «Шахтера» отсеялись. Стала известна заявка сборной Украины на матч против Боснии
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Сборная Испании снова разгромила Украину

«Сине-желтые» и во втором товарищеском матче на сумели составить конкуренцию
Футзал
21:23
Сборная Испании снова разгромила Украину
Фото - АФУ

В втором товарищеском матче сборная Украины уступила Испании.

Первый тайм завершился минимальной победой «фурии рохи». Уже на третьей минуте отличился Борха.

После перерыва хозяева довели счет до разгромного. По голу оформили Лосано и Сесилио.

Напомним, первый матч завершился с аналогичным счетом.

Товарищеский матч

Испания – Украина 3:0

Голы: Борха, 3, Лосано, 21, Сесилио, 26

Испания: Эрреро, Райя, Борха, Адольфо, Сесилио; Дидак, Ортиз, Эстебан, Гомес, Солано, Лосано, Катела, Мелладо, Антонио.

Украина: Савенко, Радевич, Малышко, Корсун, Белоцерковец; Цыпун, Лебедь, Микитюк, Серый, Абакшин, Журба, Фаренюк, Педяш.

Предупреждения: Эстебан – Журба

Сергей Стаднюк
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сборная Украины (футзал)

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