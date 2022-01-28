Сборная Украины минимально уступила Португалии, но вышла в четвертьфинал Евро-2022

Действующий чемпион мира лишь в концовке вырвал победу

Фото - UEFA

В третьем туре группового этапа футзального Евро-2022 сборная Украины уступила Португалии.

Матч выдался довольно нервным. Главный тренер Александр Косенко во втором тайме начал выпускать пятого полевого.

До перерыва оба соперника имели опасные моменты. Но во второй 20-минутки часто пришлось вступать в игру Ципуну. Но за три мунуты до конца Зики все же пробил голкипера.

Украина, Сербия и Нидерланды набрали по три очка в группе A. «Сине-желтые» вышли в четвертьфинал по разнице мячей в очных матчах трех команд. Португалия выиграла квартет.

Евро-2022. Группа A, третий тур

Украина – Португалия 0:1

Гол: Зики, 37

Украина: Ципун, Чернявский, Корсун, Шотурма, Зварич. Запасные: Савенко, Лебедь, Сирый, Абакшин, Журба.

Португалия: Андре, Коэльо, Мендонка, Варела, Жоао. Запасные: Соуса, Анжело, Сесильо, Пако, Паулета, Зики, К. Андре, Афонсу, Тьягу.

Шотурма, Абакшин