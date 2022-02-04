Сборная Украины не забила пенальти в конце матча и проиграла России в полуфинале Евро-2022
Сборная Украины не смогла выйти в финал Евро-2022, уступив России.
Россияне обеспечили себе комфортный старт, забив быстрый мяч. Спустя 13 минут Россия забила второй, однако тут же украинцы вернулись в игру. Сирый тут же отыграл дин гол.
Второй тайм также Россия начала лучше, а позже забила третий мяч, впрочем, за четыре минуты украинцы благодаря голу Абакшина вновь вернулись в игру.
В конце матча Украина получила реальный шанс на дополнительное время. Арбитр назначил пенальти и Шотурма взялся его бить, однако пробил по центру – туда, где и стоял вратарь и свой шанс Украина упустила. «Сине-желтые» сыграют в матче за 3-е место.
Евро-2022. Полуфинал:
Украина – Россия 2:3
Голы: Сирый, 16, Абакшин, 35 – Соколов, 2, Афанасьев, 15, Ниязов, 31
В другом полуфинале Португалия сыграет против Испании.
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