Сборная Украины не забила пенальти в конце матча и проиграла России в полуфинале Евро-2022

«Сине-желтые» сыграют в игре за третье место

Фото: УАФ

Сборная Украины не смогла выйти в финал Евро-2022, уступив России.

Россияне обеспечили себе комфортный старт, забив быстрый мяч. Спустя 13 минут Россия забила второй, однако тут же украинцы вернулись в игру. Сирый тут же отыграл дин гол.

Второй тайм также Россия начала лучше, а позже забила третий мяч, впрочем, за четыре минуты украинцы благодаря голу Абакшина вновь вернулись в игру.

В конце матча Украина получила реальный шанс на дополнительное время. Арбитр назначил пенальти и Шотурма взялся его бить, однако пробил по центру – туда, где и стоял вратарь и свой шанс Украина упустила. «Сине-желтые» сыграют в матче за 3-е место.

Евро-2022. Полуфинал:

Украина – Россия 2:3

Голы: Сирый, 16, Абакшин, 35 – Соколов, 2, Афанасьев, 15, Ниязов, 31

В другом полуфинале Португалия сыграет против Испании.