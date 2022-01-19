Сборная Украины стартовала на Евро-2022 с поражения Нидерландам

«Сине-желтые» забили на первой минуте, но с начала второго тайма оказались в роли догоняющих

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В первом туре группового этапа футзального Евро-2022 сборная Украины уступила Нидерландам.

Уже на первой минуте «сине-желтые» открыли счет. Отличился Зварич. До перерыва хозяева турнира имели отличный шанс сравнять, но попали в штангу.

А, вот, начало второго тайма подопечные Александра Косенко провалили. Саадуни, Атаиби и Бузамбу обеспечили нидерландцам комфортное преимущество в два мяча.

Под конец матча «сине-желтые» рисковали, выпуская пятого полевого. Но сумели лишь сократить разрыв силами Шотурмы.

Нидерланды догнали Португалию во главе группы A с тремя очками. Украина и Сербия пунктов пока не набрали.

Евро-2022. Группа A, первый тур

Нидерланды – Украина 3:2

Голы: Саадуни, 22, Атаиби, 24, Бузамбу, 30 – Зварич, 1, Шотурма, 38

Нидерланды: Кюйк, Атаиби, Буюзан, Мартинус, Саадуни. Запасные: Де Вит, Бузамбу, Ганнути, Молкарай, Моссауи, Ст. Жюст, Ван Ден Эйнден, Фельсебур.

Украина: Ципун, Чернявский, Корсун, Шотурма, Зварич. Запасные: Савенко, Радевич, Разуванов, Лебедь, Сирый, Абакшин, Журба, Фаренюк, Педяш.

Моссауи