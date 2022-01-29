Стало известно, с кем Украина сыграет в четвертьфинале Евро-2022

«Сине-желтые» драматично пробились в плей-офф континентального первенства

Фото - УАФ

Сборная Украины в третьем туре группового этапа Евро-2022 минимально уступила Португалии (0:1). Однако, несмотря на два поражения, «сине-желтые» вышли из квартета.

Путевку в следующий раунд подарила победа Сербии над Нидерландами (3:2) после 0:2 по ходу игры. Теперь подопечным Александра Косенко предстоит в четвертьфинале встретиться с Казахстаном, который на последних двух чемпионатах Европы доходил до полуфинала (бронза в 2016-м), точно как и на чемпионате мира-2021.

Оппонент украинцев выиграл группу B с семью очками. Соперниками команды были Финляндия, Словения и Италия.

Примечательно, что «сине-желтые» должны были провести два спарринга с Казахстаном перед Евро. Но матчи не состоялись.