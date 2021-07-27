Как раздевается четырехкратная олимпийская чемпионка. Симона Байлз потрясла болельщиков
Байлз cнялась с командных соревнований по спортивной гимнастике
Американская гимнастка испытывает проблемы со здоровьем
16:45
Симона Байлз / фото - nypost.com
Олимпийская чемпионка, а также 19-кратная чемпионка мира Симона Байлз отказалась продолжать участие в финале командных соревнований из-за проблем со здоровьем. По информации Associated Press, у 24-летней спортсменки травма после опорного прыжка.
Ранее стало известно, что Байлз не примет участие на брусьях. Вместо нее выступила запасная американок Джордан Чайлз.
Симона Байлз показала в опорном прыжке худший результат соревнований (13.766) в первой смене.
Комментарии 0