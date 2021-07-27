Байлз cнялась с командных соревнований по спортивной гимнастике

Американская гимнастка испытывает проблемы со здоровьем

Симона Байлз / фото - nypost.com

Олимпийская чемпионка, а также 19-кратная чемпионка мира Симона Байлз отказалась продолжать участие в финале командных соревнований из-за проблем со здоровьем. По информации Associated Press, у 24-летней спортсменки травма после опорного прыжка.

Ранее стало известно, что Байлз не примет участие на брусьях. Вместо нее выступила запасная американок Джордан Чайлз.

Симона Байлз показала в опорном прыжке худший результат соревнований (13.766) в первой смене.