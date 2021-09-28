Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 9
Сейчас 0
Сегодня 12
Завтра 2
Футбол (8 событий из 8) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:45 Аякс - Бешикташ 2:0 Окончен
19:45 Шахтер - Интер 0:0 Окончен
22:00 ПСЖ - Манчестер Сити 2:0 Окончен
22:00 РБ Лейпциг - Брюгге 1:2 Окончен
22:00 Милан - Атлетико 1:2 Окончен
22:00 Порту - Ливерпуль 1:5 Окончен
22:00 Боруссия Дортмунд - Спортинг 1:0 Окончен
22:00 Реал - Шериф 1:2 Окончен
Теннис (1 событие из 47) показать все
WTA 2021 (Chicago 2, USA)
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
20:30 Виктория Азаренко - Шай Чжан 2:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (8 событий из 8) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:45 Аталанта - Янг Бойз -:- Запланирован
19:45 Зенит - Мальме -:- Запланирован
22:00 Бавария - Динамо -:- Запланирован
22:00 Бенфика - Барселона -:- Запланирован
22:00 Манчестер Юнайтед - Вильярреал -:- Запланирован
22:00 Ред Булл Зальцбург - Лилль -:- Запланирован
22:00 Вольфсбург - Севилья -:- Запланирован
22:00 Ювентус - Челси -:- Запланирован
Теннис (4 события из 59) показать все
ATP 2021 (San Diego, USA)
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
00:00 Мартон Фускович - Григор Димитров 1:2 Окончен
03:30 Кей Нишикори - Энди Маррей -:- Отменен
ATP 2021 (Sofia, Bulgaria)
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
12:00 Андреас Сеппи - Илья Марченко -:- Запланирован
WTA 2021 (Chicago 2, USA)
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:15 Элина Свитолина - Аманда Анисимова -:- Запланирован
Хоккей (2 события из 4) показать все
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:30 Донбасс - Рулав Одд -:- Запланирован
19:30 Мариуполь - Краматорск -:- Запланирован

Байлз: «Мне следовало уйти задолго до Токио»

Американская гимнастка – о завершении карьеры
Спортивная гимнастика
28 сентября 14:25
Байлз: «Мне следовало уйти задолго до Токио»
Симона Байлз / фото - bbc.com

Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз поделилась мыслями о завершении карьеры.

На Олимпиаде в Токио американка завоевала серебро командного турнира и бронзу на бревне. В ходе соревнований Байлз снялась с нескольких дисциплин, объяснив это психологическими проблемами.

В сентябре Байлз выступала на слушаниях в Сенате США по делу Ларри Нассара, бывшего врача сборной, обвиненного в сексуальном насилии.

Американку цитирует портал The Cut:

«Если вы посмотрите на все, через что я прошла за последние семь лет, я не должна была попасть в олимпийскую команду. Мне следовало уйти задолго до Токио – на тот момент история с Ларри Нассаром освещалась в СМИ уже два года. Это было слишком.

Но я не собиралась отдавать ему то, над чем работала с 6 лет, и позволить ему отнять у меня эту радость. Так что я продолжала до тех пор, пока мои разум и тело позволяли мне».

Симона Байлз высказалась о своем состоянии на Олимпийских играх в Токио.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Симона Байлз

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Спортивная гимнастика

Байлз: «Мне следовало уйти задолго до Токио»
Байлз: «Мне следовало уйти задолго до Токио»
28 сентября 14:25
Большая разница. Верняев встретился с легендой «Динамо» и ночного Киева
Большая разница. Верняев встретился с легендой «Динамо» и ночного Киева
19 сентября 16:59
Анастасия Будяшкина: «После ЧЕ в Швейцарии мне предложили пройти кастинг на роль в фильме «Ольга»
Анастасия Будяшкина: «После ЧЕ в Швейцарии мне предложили пройти кастинг на роль в фильме «Ольга»
18 сентября 19:00
«Мои слова перевернули с ног на голову». Верняев нашел виновных в шквале критики в свою сторону
«Мои слова перевернули с ног на голову». Верняев нашел виновных в шквале критики в свою сторону
13 сентября 21:10
Верняев: «Хочу выступать за Украину, но если я здесь не нужен, то уйду туда, где буду нужен»
Верняев: «Хочу выступать за Украину, но если я здесь не нужен, то уйду туда, где буду нужен»
11 сентября 22:12
Олимпийский чемпион Верняев готов отказаться от украинского гражданства
Олимпийский чемпион Верняев готов отказаться от украинского гражданства
11 сентября 21:33
Верняев: «Я понимаю, что «Донбасс» не фаворит своей группы. Но уверен, что ребята дадут жару»
Верняев: «Я понимаю, что «Донбасс» не фаворит своей группы. Но уверен, что ребята дадут жару»
9 сентября 18:23
Для встречи с Путиным российских гимнасток обязали пройти недельный карантин
Для встречи с Путиным российских гимнасток обязали пройти недельный карантин
25 августа 11:53
Байлз: «Иногда тело говорит тебе «хватит». К сожалению, это произошло на Олимпиаде в Токио»
Байлз: «Иногда тело говорит тебе «хватит». К сожалению, это произошло на Олимпиаде в Токио»
21 августа 13:56
Все новости

Популярные новости

Мало кто заметил, но Джошуа спасли от нокаута в бою с Усиком
Мало кто заметил, но Джошуа спасли от нокаута в бою с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
26 сентября 02:59
32
Экс-чемпион UFC призвал наказать судью, отдавшего Джошуа наибольшее количество раундов в бою с Усиком
Экс-чемпион UFC призвал наказать судью, отдавшего Джошуа наибольшее количество раундов в бою с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
27 сентября 16:45
30
Рой Джонс требует запретить Усику боксировать с Фьюри
Рой Джонс требует запретить Усику боксировать с Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
27 сентября 17:49
7
Усик – да. Но вчера в Лондоне был жуткий нокаут: боксер бился на полу в конвульсия, покинул ринг на носилках
Послесловие
Усик – да. Но вчера в Лондоне был жуткий нокаут: боксер бился на полу в конвульсия, покинул ринг на носилках
Бокс Профессиональный бокс
26 сентября 13:30
Усик: «Мне запретили нокаутировать Джошуа»
Усик: «Мне запретили нокаутировать Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
26 сентября 09:55
5
Усик – о спаррингах перед боем с Джошуа: «Я провел 15 раундов по 4 минуты, и перерыв был 30 секунд»
Усик – о спаррингах перед боем с Джошуа: «Я провел 15 раундов по 4 минуты, и перерыв был 30 секунд»
Бокс Профессиональный бокс
24 сентября 09:35
1
Все новости

Анонсы

﻿Лига чемпионов. «Аталанта» – «Янг Бойз». Онлайн трансляция
WEB
﻿Лига чемпионов. «Аталанта» – «Янг Бойз». Онлайн трансляция
19:45
Лига чемпионов. «Бавария» — «Динамо». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Бавария» — «Динамо». Онлайн трансляция
22:00
Лига чемпионов. «Бенфика» – «Барселона». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Бенфика» – «Барселона». Онлайн трансляция
22:00
УХЛ. «Донбасс» — «Рулав Одд». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Донбасс» — «Рулав Одд». Видео трансляция
30 сентября 18:30
УХЛ. «Мариуполь» — «Краматорск». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Мариуполь» — «Краматорск». Видео трансляция
30 сентября 19:30
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
1 октября 10:10
Экстра-лига. «Ураган» – ДЕ ТРЕЙДИНГ. Видео трансляция
WEB
TV
Экстра-лига. «Ураган» – ДЕ ТРЕЙДИНГ. Видео трансляция
1 октября 16:00
УХЛ. «Кременчуг» — «Сокол». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Кременчуг» — «Сокол». Видео трансляция
1 октября 18:30
Суперлига. «Прометей» – «Химик». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Прометей» – «Химик». Видео трансляция
1 октября 18:30
УХЛ. «Днепр» — «Белый Барс». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Днепр» — «Белый Барс». Видео трансляция
1 октября 19:00
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
1 октября 20:30
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
2 октября 10:45
Экстра-лига. «Продэксим» – «Сумы». Видео трансляция
WEB
TV
Экстра-лига. «Продэксим» – «Сумы». Видео трансляция
2 октября 14:00
﻿Чемпионат Испании. «Атлетико» – «Барселона». Онлайн трансляция
WEB
﻿Чемпионат Испании. «Атлетико» – «Барселона». Онлайн трансляция
2 октября 22:00
Крис Юбэнк-младший – Анатолий Муратов. Онлайн трансляция
WEB
Крис Юбэнк-младший – Анатолий Муратов. Онлайн трансляция
2 октября 23:30
Суперлига. «Днепр» – «Юракадемия». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Днепр» – «Юракадемия». Видео трансляция
3 октября 11:00
Суперлига. «Харьковские Соколы» – «Запорожье». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Харьковские Соколы» – «Запорожье». Видео трансляция
3 октября 13:00
Суперлига. «Кривбасс» – «Киев-Баскет». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Кривбасс» – «Киев-Баскет». Видео трансляция
3 октября 15:00
Чемпионат Украины. «Динамо» – «Шахтер». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Динамо» – «Шахтер». Онлайн трансляция
3 октября 19:30
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
3 октября 20:30
Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Милан». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Милан». Онлайн трансляция
3 октября 21:45