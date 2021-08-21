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Байлз: «Иногда тело говорит тебе «хватит». К сожалению, это произошло на Олимпиаде в Токио»

Титулованная американская гимнастка – о своем состоянии на Играх-2020
Спортивная гимнастика
13:56
Байлз: «Иногда тело говорит тебе «хватит». К сожалению, это произошло на Олимпиаде в Токио»
Симона Байлз / Фото - marca.com
Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз высказалась о своем состоянии на Олимпийских играх в Токио.

Цитирует Симону BBC.

«Мне кажется, что накопились проблемы, которые я, возможно, подавляла в течение последних лет. Я добросовестно хожу на терапию. Просто на меня что-то нашло. Иногда тело говорит тебе «хватит». К сожалению, это произошло (на Олимпиаде). Я бы никому такого не пожелала. Но я дала спортсменам свободу высказываться о своем психическом здоровье и ценить человека в себе больше, чем атлета. Наоми (Осака) очень вдохновляет в этом плане».


Напомним, на Олимпийских играх в Токио Байлз прекратила выступление в финале командного многоборья после опорного прыжка. Сославшись на психологические проблемы, она также снялась с личных финалов, за исключением упражнений на бревне, где завоевала бронзовую медаль.
Владимир Кириченко
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Симона Байлз Токио-2020

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