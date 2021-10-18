Радивилов: «В подготовке к Олимпиаде была масса проблем. Атмосфера внутри ужасная»
Без Верняева, но с Радивиловым. Стал известен состав сборной Украины на ЧМ-2021
Женская команда будет представлена четырьмя гимнастками
12:22
Игорь Радивилов / Фото - FacebookС 18 по 24 октября в Китакюсю (Япония) пройдет чемпионат мира по спортивной гимнастике. Об этом сообщает официальный сайт FIG.
Стал известен состав сборных команд Украины. Мужчины будут представлены в таком составе: Игорь Радивилов, Петр Пахнюк, Илья Ковтун, Назар Чепурной, Роман Ващенко и Владислав Грико.
Состав женщин выглядит следующим образом: Анастасия Бачинская, Елизавета Губарева, Яна Федорова и Валерия Осипова.
Напомним, что олимпийский чемпион Рио-2016 Олег Верняев не примет участие в этом турнире, в связи с 4-летней дисквалификацией.