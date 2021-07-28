Ковтун и Пахнюк не зацепились за медали ОИ-2020 в многоборье

В финале украинцы оказались за пределами топ-10

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Украинские гимнасты Илья Ковтун и Петр Пахнюк завершили выступление в личном многоборье на Олимпийских играх-2020 в Токио.

17-летний Ковтун занял 11-е место, в то время как Пахнюк по сумме результатов стал 19-м. Золото выиграл представитель Японии Дайки Гашимото, серебро у Сяо Жотена из Китая, бронзу взял гимнаст Олимпийского комитета России Никита Нагорный.

Отметим, что в Токио Пахнюк еще выступит в финале в упражнении на параллельных брусьях. В остальном же представители Украины в спортивной гимнастике свои выступления в Токио завершили. Главным разочарованием стал бронзовый призер Лондона-2012 (опорный прыжок) Игорь Радивилов. В командных соревнованиях украинцы заняли седьмое место.

Также Украина рискует впервые за время независимости остаться без олимпийской медали в спортивной гимнастике.

Напомним, Олег Верняев, который в Рио-2016 становился золотым (брусья) и серебряным (многоборье) призером в Токио не поехал из-за допинга. Недавно титулованный гимнаст признался, что его могут отстранить на четыре года.