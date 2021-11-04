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Ковтун завоевал медаль на турнире в Швейцарии, остановившись в пяти сотых от золота

Губарева стала четвертой
Спортивная гимнастика
14:07
Ковтун завоевал медаль на турнире в Швейцарии, остановившись в пяти сотых от золота
Илья Ковтун / Фото: facebook.com/ugf.org.ua

В Морже, Швейцария, прошел турнир по спортивной гимнастике.

Бронзовый призер мирового первенства в многоборье Илья Ковтун добавил в свою копилку еще одну медаль. В многоборье с четырьмя дисциплинами – украинец выбрал произвольные упражнения, коня, параллельные брусья и перекладину – Ковтун стал третьим. Примечательно, что до первого места не хватило всего 0,05 балла.

Мемориал Артура Гандеры. Морж. Мужчины.

1. Юл Молдауэр (США) – 57,45

2. Никита Нагорный (РГФ) – 57,45

3. Илья Ковтун (Украина) – 57,40 (14,15 + 14,1 + 15,5 + 13,65)

Также Украину представляла Елизавета Губарева, которая выбрала опорный прыжок, упражнения на разновысоких брусьях и произвольные упражнения. Губарева заняла итоговое четвертое место.

Мемориал Артура Гандеры. Морж. Женщины.

1. Ангелина Мельникова (РГФ) – 43,2

2. Таис Бура (Франция) – 38,5

3. Сиена Алипио (США) – 38,45

4. Елизавета Губарева (Украина) – 36,95.

Напомним, что в финале чемпионата мира в упражнениях на перекладине с результатом 14,166 Ковтун стал седьмым.

Олег Шумейко-младший
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Елизавета Губарева Илья Ковтун

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