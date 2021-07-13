Олег Верняев: «Концентрация мельдония, которую нашли у меня в организме, достаточна для дисквалификации на 4 года»

Олег Верняев / фото - НОК

Олимпийский чемпион Рио, чемпион мира и Европы Оег Верняев впервые рассказал о своем отстранении от участия в соревнованиях на 4 года. Как заявил сам звездный спортсмен, он уже точно пропустит Олимпиаду-2020 в Токио, однако не планирует сдаваться и намерен обжаловать решение в CAS.

В моей жизни сейчас именно такая ситуация.

Арбитраж GEF принял решение о том, что концентрация мельдония, которую нашли у меня в организме, достаточна для дисквалификации меня на 4 года. Начиная с ноября прошлого года.

Это значит, что на Олимпиаду я не поеду.

Самый главный вопрос - как запрещенный препарат попал в мой организм?

Почему это случилось в период, когда не было серьёзных международных соревнований и тренировки проходили в облегчённом режиме?

Почему только один тест дал положительный результат, а ни один из почти десятка последующих тестов не подтвердил наличие запрещённой субстанции?

Положительный тест только указывает на факт наличия в организме запрещённой субстанции, но не свидетельствует о вине спортсмена

Если спортсмен уверен, что его вины нет, он не должен опускать руки.

Арбитраж GEF принял решение, которое подлежит обжалованию. Раз решение арбитража подлежит обжалованию, значит окончательные выводы делать рано.

Вся борьба только начинается, это очередной этап моей жизни и, как всегда, я буду бороться до конца и обжалую решение Арбитража GEF о моей дисквалификации в CAS.

Верю, что высшая спортивная судебная инстанция расставит все по своим местам.

Спасибо за поддержку всем, кто рядом со мной в этот сложный для меня период.

Спорт научил меня выходить на помост даже с травмой и все равно побеждать.

Уверен, что так будет и сейчас».