«Мои слова перевернули с ног на голову». Верняев нашел виновных в шквале критики в свою сторону

Олег Верняев / Фото: НОК Украины

Олимпийский чемпион, гимнаст Олег Верняев в Instagram прокомментировал шквал критики, обрушившийся на него после последних одиозных заявлений.



Как всегда, с моих слов донесли не всю информацию, которую я говорил, поэтому сейчас в нескольких предложениях выскажу свое мнение.

Во-первых, я родился в Украине, в моем родном городе Донецк и на Олимпийских Играх в Рио 2016 года, я поднимал флаг своей страны. Я не собираюсь шантажировать кого-то своим переходом в другое государство и даже не думал над этим, тем более, с моей ситуацией с отстранением.

Я понимаю, что мои слова перевернули с ног на голову для громких заголовков.

Я освещал события, которые происходят внутри нашей сборной, а мои слова извратили и выставили с позорной стороны.

Во-вторых, почему не было сказано то, что при поддержке Президента и министерства поддерживаются спорт и развивают его?

Если взять конкретно спортивную гимнастику, нам приобрели именно тот ковер, который нам был нужен на олимпийских играх в Токио, который стоит очень много. И при этом на олимпийской базе «Конча-заспа» строится новый зал для спортивной гимнастики и других видов спорта.

Я надеюсь, что моя ситуация с дисквалификацией решится, и я смогу вернуться в тренировочный зал и плечом к плечу с нашим тренерским штабом и молодыми, перспективным ребятами в сборной – подготовиться к Олимпийским Играм в Париже 2024, вернув те традиции в спортивной гимнастике, когда мы ни разу не возвращались с Олимпийских Игр без медалей. Всем спасибо за внимание».