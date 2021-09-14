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«Мои слова перевернули с ног на голову». Верняев нашел виновных в шквале критики в свою сторону

Гимнаст отметил, что из его слов передали лишь плохое, и не вспомнили похвалы в сторону властей
Спортивная гимнастика
13 сентября 21:10
«Мои слова перевернули с ног на голову». Верняев нашел виновных в шквале критики в свою сторону
Олег Верняев / Фото: НОК Украины

Олимпийский чемпион, гимнаст Олег Верняев в Instagram прокомментировал шквал критики, обрушившийся на него после последних одиозных заявлений.

«В связи с последними новостями, хотел бы внести коррективы в заголовках наших СМИ.

Как всегда, с моих слов донесли не всю информацию, которую я говорил, поэтому сейчас в нескольких предложениях выскажу свое мнение.

Во-первых, я родился в Украине, в моем родном городе Донецк и на Олимпийских Играх в Рио 2016 года, я поднимал флаг своей страны. Я не собираюсь шантажировать кого-то своим переходом в другое государство и даже не думал над этим, тем более, с моей ситуацией с отстранением.

Я понимаю, что мои слова перевернули с ног на голову для громких заголовков.

Я освещал события, которые происходят внутри нашей сборной, а мои слова извратили и выставили с позорной стороны.

Во-вторых, почему не было сказано то, что при поддержке Президента и министерства поддерживаются спорт и развивают его?

Если взять конкретно спортивную гимнастику, нам приобрели именно тот ковер, который нам был нужен на олимпийских играх в Токио, который стоит очень много. И при этом на олимпийской базе «Конча-заспа» строится новый зал для спортивной гимнастики и других видов спорта.

Я надеюсь, что моя ситуация с дисквалификацией решится, и я смогу вернуться в тренировочный зал и плечом к плечу с нашим тренерским штабом и молодыми, перспективным ребятами в сборной – подготовиться к Олимпийским Играм в Париже 2024, вернув те традиции в спортивной гимнастике, когда мы ни разу не возвращались с Олимпийских Игр без медалей. Всем спасибо за внимание».


Резонанс в обществе вызвало интервью Верняева, где он сказал фразу о выступлениях за сборную Украины: «Если я здесь не нужен, то я пойду туда, где я буду нужен».

Карен Агабекян
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(Голосов: 2)

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Олег Верняев

Комментарии 1

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14 сентября 2021г. 09:06
От автора слов «или полный карт-бланш или отпускайте», я не я хата не моя….
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