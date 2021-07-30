Она сломала ногу, ее дядя и тетя умерли от коронавируса, отца парализовало. Сложный путь к золоту Олимпиады
Оправдания. Их очень легко найти. Отыскать объяснение своей неудаче – это проще всего. А добиться успеха, несмотря на обстоятельства, – это уже куда сложнее.
Соревнования в женской спортивной гимнастике на Олимпийских играх в Токио, казалось, должны стать моментом очередного триумфа непревзойденной Симоны Байлз, четырехкратной чемпионки в Рио. Но произошло не так, как ожидалось.
Байлз вышла на финал командного многоборья, сделала опорный прыжок, ошиблась и… ушла из зала. Она снялась с соревнований. Причина – психологические проблемы. Сборная США стала второй – впервые с 2010 года американки не выиграли золото в команде на Олимпийских играх или чемпионате мира.
Но Байлз не вышла и на личное многоборье. И здесь свой шанс получила другая гимнастка, которая ехала в Токио за серебром, а ей подвернулась возможность взять золото.
Суниса Ли – 18-летняя представительница этнической группы хмонг. Она воспользовалась своей возможностью и выиграла соревнования. Но какой путь ей пришлось пройти за последние два года перед Олимпиадой… Этой девушке не позавидуешь.
Для зрителей самым напряженным моментом казалась четвертая ротация – вольные упражнения для Ли, бразильянки Ребеки Андраде и россиянки Ангелины Мельниковой. Вот их положение перед последним снарядом.
1. Ли – 43,733
2. Андраде – 43,632
3. Мельникова – 43,233
Среди этой тройки первой выступала россиянка – 13,966 балла. Солидно. Вот только Ли не дрогнула – 13,700 балла позволили ей сохранить первое место. Но не сняли напряжение. Судьба золота оставалась в руках бразильянки.
Для победы ей нужно было набрать больше 13,801 балла. Заявленная сложность – 5,900. Оценка за исполнение – 8,166. В сумме это 14,066 балла. Андраде могла стать не просто первой в истории Южной Америки медалисткой Олимпиады в женском личном многоборье, но и чемпионкой. Если бы не одно «но». Точнее два.
Она совершила две ошибки при приземлении и вышла за пределы ковра. Штраф – 0,4 балла. Итоговая оценка – 13,666. До Ли ей не хватило всего каких-то 0,135 балла.
Суниса Ли – новая чемпионка Олимпийских игр. Американские гимнастки продолжают свое доминирование – это их пятая победа кряду в престижном личном многоборье.
«Ощущения просто безумные. Я определенно не думала, что в этот момент буду стоять здесь с золотом. Я до сих пор не могу нормально это принять, потому что есть ощущение, что этого не может быть в реальной жизни».
Сравнение выступлений Ли и Андраде:
Действительно, Ли было непросто поверить в эту победу, ведь путь к ней был уж слишком тернистым. Тем более для девочки, 18-летней девочки. Последние два года жизни которой были похожи на ад.
За два дня до чемпионата США-2019, неофициального обора на Олимпиаду, отец Суни подстригал деревья во дворе и упал с лестницы… Он до сих пор остается парализованным ниже пояса.
Тренер не хотела допускать девушку к соревнованиям – секундная потеря концентрация на снаряде может обернуться горем для гимнастки. Но отец поддержал дочь. Перед началом соревнований он созвонился с Суни и попросил только одно – получать удовольствие.
Ли его услышала – заняла второе место в многоборье, уступив только Байлз. Через месяц она отстала от Симоны всего лишь на 0,4 балла – в последние годы никому не удавалось подобраться к, казалось, непобедимой американке столь близко.
На чемпионате мира Суни взяла три медали – собрала полный комплект наград. И тесно сдружилась с Байлз. Это не история о подлой конкуренции. Это история о поддержке. В очень тяжелое время для профессиональных спортсменов – время тотального локдауна и переноса Олимпийских игр.
«У меня началась депрессия. Их просто отобрали и мы не могли ничего с этим поделать. Было сложно это принять».
Несколько недель жизни Ли можно было описать тремя словами:
Сон. Слезы. Повторение.
Зал Сунисы закрыли на три месяца. А когда она вернулась к тренировкам – сломала ногу. Суммарно девушке пришлось пропустить полгода.
Но коронавирус, к сожалению, это не только локдаун. Дядя и тетя Сунисы, которые в детстве часто оставались с ней, когда родителям нужно было уехать по делам, умерли из-за COVID-19.
Парализованный отец, смерть близких, травма – 18-летняя девочка выдержала все это и поехала на Олимпиаду. Вернется с нее, как минимум, с одним золотом.
«В последние два года произошло много чего. Это и коронавирус, и события в моей семье. Так что эта медаль очень много для меня значит. Я много раз задумывалась над тем, чтобы бросить все, сдаться.
Тогда я и подумать не могла, что достигну подобного».
Но достигла. Не сомневайтесь, отец и вся семья гордятся ею:
She did it. @sunisalee_ is the queen of the women’s gymnastics all-around finals and her parents. OMG. Tears every where. #Gold #TokyoOlympics #hmong pic.twitter.com/n2xM7VJOPq— Gia Vang (@Gia_Vang) July 29, 2021