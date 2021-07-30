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Она сломала ногу, ее дядя и тетя умерли от коронавируса, отца парализовало. Сложный путь к золоту Олимпиады

Суниса Ли выиграла самую престижную медаль в спортивной гимнастике
Olympics Токио-2020
12:55
Она сломала ногу, ее дядя и тетя умерли от коронавируса, отца парализовало. Сложный путь к золоту Олимпиады Послесловие
Суниса Ли / Фото - wgntv.com

Оправдания. Их очень легко найти. Отыскать объяснение своей неудаче – это проще всего. А добиться успеха, несмотря на обстоятельства, – это уже куда сложнее.

Соревнования в женской спортивной гимнастике на Олимпийских играх в Токио, казалось, должны стать моментом очередного триумфа непревзойденной Симоны Байлз, четырехкратной чемпионки в Рио. Но произошло не так, как ожидалось.

Байлз вышла на финал командного многоборья, сделала опорный прыжок, ошиблась и… ушла из зала. Она снялась с соревнований. Причина – психологические проблемы. Сборная США стала второй – впервые с 2010 года американки не выиграли золото в команде на Олимпийских играх или чемпионате мира.

Но Байлз не вышла и на личное многоборье. И здесь свой шанс получила другая гимнастка, которая ехала в Токио за серебром, а ей подвернулась возможность взять золото.

Суниса Ли – 18-летняя представительница этнической группы хмонг. Она воспользовалась своей возможностью и выиграла соревнования. Но какой путь ей пришлось пройти за последние два года перед Олимпиадой… Этой девушке не позавидуешь.

Для зрителей самым напряженным моментом казалась четвертая ротация – вольные упражнения для Ли, бразильянки Ребеки Андраде и россиянки Ангелины Мельниковой. Вот их положение перед последним снарядом.

1. Ли – 43,733

2. Андраде – 43,632

3. Мельникова – 43,233

Среди этой тройки первой выступала россиянка – 13,966 балла. Солидно. Вот только Ли не дрогнула – 13,700 балла позволили ей сохранить первое место. Но не сняли напряжение. Судьба золота оставалась в руках бразильянки.

Для победы ей нужно было набрать больше 13,801 балла. Заявленная сложность – 5,900. Оценка за исполнение – 8,166. В сумме это 14,066 балла. Андраде могла стать не просто первой в истории Южной Америки медалисткой Олимпиады в женском личном многоборье, но и чемпионкой. Если бы не одно «но». Точнее два.

Она совершила две ошибки при приземлении и вышла за пределы ковра. Штраф – 0,4 балла. Итоговая оценка – 13,666. До Ли ей не хватило всего каких-то 0,135 балла.

Суниса Ли – новая чемпионка Олимпийских игр. Американские гимнастки продолжают свое доминирование – это их пятая победа кряду в престижном личном многоборье.

«Ощущения просто безумные. Я определенно не думала, что в этот момент буду стоять здесь с золотом. Я до сих пор не могу нормально это принять, потому что есть ощущение, что этого не может быть в реальной жизни».

Сравнение выступлений Ли и Андраде:

Действительно, Ли было непросто поверить в эту победу, ведь путь к ней был уж слишком тернистым. Тем более для девочки, 18-летней девочки. Последние два года жизни которой были похожи на ад.

За два дня до чемпионата США-2019, неофициального обора на Олимпиаду, отец Суни подстригал деревья во дворе и упал с лестницы… Он до сих пор остается парализованным ниже пояса.

Тренер не хотела допускать девушку к соревнованиям – секундная потеря концентрация на снаряде может обернуться горем для гимнастки. Но отец поддержал дочь. Перед началом соревнований он созвонился с Суни и попросил только одно – получать удовольствие.

Ли его услышала – заняла второе место в многоборье, уступив только Байлз. Через месяц она отстала от Симоны всего лишь на 0,4 балла – в последние годы никому не удавалось подобраться к, казалось, непобедимой американке столь близко.

На чемпионате мира Суни взяла три медали – собрала полный комплект наград. И тесно сдружилась с Байлз. Это не история о подлой конкуренции. Это история о поддержке. В очень тяжелое время для профессиональных спортсменов – время тотального локдауна и переноса Олимпийских игр.

«У меня началась депрессия. Их просто отобрали и мы не могли ничего с этим поделать. Было сложно это принять».

Несколько недель жизни Ли можно было описать тремя словами:

Сон. Слезы. Повторение.

Зал Сунисы закрыли на три месяца. А когда она вернулась к тренировкам – сломала ногу. Суммарно девушке пришлось пропустить полгода.

Но коронавирус, к сожалению, это не только локдаун. Дядя и тетя Сунисы, которые в детстве часто оставались с ней, когда родителям нужно было уехать по делам, умерли из-за COVID-19.

Парализованный отец, смерть близких, травма – 18-летняя девочка выдержала все это и поехала на Олимпиаду. Вернется с нее, как минимум, с одним золотом.

«В последние два года произошло много чего. Это и коронавирус, и события в моей семье. Так что эта медаль очень много для меня значит. Я много раз задумывалась над тем, чтобы бросить все, сдаться.

Тогда я и подумать не могла, что достигну подобного».

Но достигла. Не сомневайтесь, отец и вся семья гордятся ею:

Сергей Лукьяненко
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Симона Байлз Суниса Ли

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