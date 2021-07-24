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Радивилов без финала ОИ и другие результаты украинских гимнастов за 24 июля

Теперь надежды украинцев связаны с командным и личным многоборьем, а также параллельными брусьями
Olympics Токио-2020
24 июля 17:02
Радивилов без финала ОИ и другие результаты украинских гимнастов за 24 июля
Игорь Радивилов / Getty Images

Украинские гимнасты завершили выступления в квалификации Олимпийских игр-2020.

Главная украинская надежда на медали в этом виде спорта, бронзовый призер Лондона-2012 (опорный прыжок) Игорь Радивилов не сумел квалифицироваться в финал в своей коронной дисциплине – опорном прыжке. 28-летний гимнаст выполнил два прыжка. За первый получил 9,016 балла, за второй – 7,933. В сумме это 10-е место в квалификации, в то время как путевку в финал дают первые восемь.

Также Радивилов не сумел пробиться в финал на кольцах (11-е место).

В командных соревнованиях сборная Украины (Игорь Радивилов, Илья Ковтун, Петр Пахнюк и Евгений Юденков) квалифицировалась в финал с восьмого места, набрав 247,492 балла. Также в упражнении на параллельных брусьях Петр Пахнюк стал восьмым и пробился в финал. Помимо этого, Пахнюк и Илья Ковтун вышли в финал в личном многоборье.

Напомним, в Токио не попал олимпийский чемпион Рио-2016 Олег Верняев.

Сергей Остапенко
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Теги

Илья Ковтун Петр Пахнюк Евгений Юденков Игорь Радивилов

Комментарии 1

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24 июля 2021г. 19:02
Не має ніяких надій.
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