Радивилов без финала ОИ и другие результаты украинских гимнастов за 24 июля

Теперь надежды украинцев связаны с командным и личным многоборьем, а также параллельными брусьями

Игорь Радивилов / Getty Images

Украинские гимнасты завершили выступления в квалификации Олимпийских игр-2020.

Главная украинская надежда на медали в этом виде спорта, бронзовый призер Лондона-2012 (опорный прыжок) Игорь Радивилов не сумел квалифицироваться в финал в своей коронной дисциплине – опорном прыжке. 28-летний гимнаст выполнил два прыжка. За первый получил 9,016 балла, за второй – 7,933. В сумме это 10-е место в квалификации, в то время как путевку в финал дают первые восемь.

Также Радивилов не сумел пробиться в финал на кольцах (11-е место).

В командных соревнованиях сборная Украины (Игорь Радивилов, Илья Ковтун, Петр Пахнюк и Евгений Юденков) квалифицировалась в финал с восьмого места, набрав 247,492 балла. Также в упражнении на параллельных брусьях Петр Пахнюк стал восьмым и пробился в финал. Помимо этого, Пахнюк и Илья Ковтун вышли в финал в личном многоборье.

Напомним, в Токио не попал олимпийский чемпион Рио-2016 Олег Верняев.