Роузи заступилась за Байлз: «Она находится на Олимпийских играх, а вы – в Twitter»

Ронда сама имела психологические проблемы после поражений в UFC





Ронда Роузи / Фото: etonline.com

Бывшая чемпионка UFC и бронзовая призерша Пекина-2008 в дзюдо Ронда Роузи в Twitter заступилась за гимнастку Симону Байлз, которая снялась с командного многоборья на Олимпийских играх-2020.



«Каждый, кто осуждает Симону Байлз, ни черта не понимает и не знает, в какой она оказалась ситуации. Она находится на Олимпийских играх, а вы – в Twitter.

Нельзя ничего понять, если ты находишься в другой ситуации. Она делает все, что может, учитывая сложившеюся ситуацию».

Напомним, до Олимпийских игр Байлз стала самой титулованной гимнасткой в истории.