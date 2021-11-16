Сартинский: «Ковтун – один из сильнейших гимнастов не только в Европе, но и в мире»
Сартинский остался на должности главного тренера мужской сборной Украины
Опытный специалист продолжит руководить командой до 2024 года
15:57
Геннадий Сартинский / Фото - FacebookГеннадий Сартинский продолжит стоять во главе мужской сборной Украины по спортивной гимнастики. Контракт специалиста действует до 2024 года.
Старшим тренером мужской национальной команды избрали Ирину Надюк – личного наставника бронзового призера ЧМ-2021 Ильи Ковтуна.
Главным тренером женской сборной Украины стал Андрей Береговой, а старшим тренером команды – Юлия Каюкова.
Накануне Ковтун дал интервью после завоевания своей первой медали на чемпионатах мира.
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