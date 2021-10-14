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Скандал в США. Байлз, Райсман и компания требуют распустить руководство Олимпийского комитета страны

Причина этому – бывший врач сборной команды Соединенных Штатов Америки

Спортивная гимнастика
16:39
Скандал в США. Байлз, Райсман и компания требуют распустить руководство Олимпийского комитета страны
Симона Байлз / Фото - dallasnews.com
Олимпийские чемпионки по спортивной гимнастике Симона Байлз, Александра Райсман, Маккайла Мароуни, а также чемпионка мира Мэгги Николс обратились с заявлением к Конгрессу США отстранить от должностей руководство Олимпийского и паралимпийского комитета страны.

Данное обращение титулованных спортсменок связано со скандальным делом экс-врача американской сборной Ларри Нассара, которого ранее был обвинен в сексуальном насилии. 

Цитирует Байлз Sports Illustrated.

«Мы считаем, что Конгрессу пора использовать свою власть над комитетом, заменив весь совет директоров организации на руководство, способное к тому, что нужно было сделать давным-давно: ответственно исследовать системную проблему сексуального насилия в олимпийских организациях, включая американскую, и все попытки скрыть это».


«Внесу ясность: я обвиняю Ларри Нассара и всю систему, которая позволила свершиться этим злодеяниям. Последствия этого ужаса все еще остаются. И они никогда не исчезнут из моей жизни».


Ранее Байлз поделилась мыслями о завершении карьеры.
Владимир Кириченко
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