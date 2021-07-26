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Украина не попала в тройку лучших сборных в командном многоборье
Позади осталась команда Германии
26 июля 16:33
Илья Ковтун / фото - Getty Images
На Олимпийских играх в Токио, Германия, завершились соревнования в командном многоборье в спортивной гимнастике.
Украина с общим результатом 246,394 баллов оставила позади команду Германии и заняла 7-е место. Выиграли командные состязания спортсмены из России.
Напомним, Игорю Радивилову ранее не удалось завоевать медаль.
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