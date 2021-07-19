Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 6
Сейчас 0
Сегодня 4
Завтра 7
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
04:00 Финикс Санс - Милуоки Бакс 119:123 Окончен
Теннис (5 событий из 39) показать все
ATP 2021 (Hamburg, Germany)
Календарь Таблица
14:30 Филипп Краинович - Пабло Каррено-Буста 0:2 Окончен
WTA 2021 (Lausanne, Switzerland)
Календарь Таблица
14:00 Тамара Зиданшек - Клара Бурель 2:1 Окончен
WTA 2021 (Gdynia, Poland, Qualifying)
Календарь Таблица
12:00 Катерина Бондаренко - Weronika Falkowska 2:0 Окончен
WTA 2021 (Prague, Czech Republic)
Календарь Таблица
14:00 Тереза Мартинкова - Барбора Крейчикова 0:2 Окончен
WTA 2021 (Budapest, Hungary)
Календарь Таблица
18:00 Юлия Путинцева - Ангелина Калинина 2:0 Окончен
нет важных матчей
Теннис (4 события из 52) показать все
ATP 2021 (Umag, Croatia, Qualifying)
Календарь Таблица
18:50 Vitaliy Sachko - Андреа Колларини -:- Запланирован
WTA 2021 (Gdynia, Poland)
Календарь Таблица
12:00 Катерина Козлова - Katie Volynets 2:0 Окончен
16:00 Катерина Бондаренко - Weronika Falkowska -:- Запланирован
WTA 2021 (Palermo, Italy)
Календарь Таблица
11:00 Katarina Zavatska - Лизетт Кабрера -:- Запланирован
Футбол (6 событий из 6) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
18:00 Алашкерт - Шериф -:- Запланирован
19:00 Линкольн - Клуж -:- Запланирован
21:00 Динамо Загреб - Омония Никосия -:- Запланирован
21:00 Ференцварош - Жальгирис -:- Запланирован
21:30 Рапид Вена - Спарта Прага -:- Запланирован
21:45 Селтик - Митьюлланд -:- Запланирован
Теннис (1 событие из 60) показать все
WTA 2021 (Gdynia, Poland)
Календарь Таблица
11:00 Ангелина Калинина - Екатерина Горгодзе -:- Отменен

В женской сборной США перед Олимпийскими играми зафиксирован случай заражения COVID-19

Имя спортсменки пока не разглашают

Olympics Токио-2020
14:12
В женской сборной США перед Олимпийскими играми зафиксирован случай заражения COVID-19
Фото: kyodonews.net

В олимпийской сборной США по гимнастике перед началом игр в Токио обнаружен случай заражения коронавирусом COVID-19, сообщает Kyodo.

Во время тренировочного сбора в городе Индзай в Японии тест гимнастки оказался позитивным.

При этом, имя спортсменки не разглашается, но известно, что это гимнастка до 18 лет.

Отметим, что выступления гимнастов запланированы в Токио с 24 июля по 3 августа.

Напомним, ранее коронавирусом заразился один из чешских олимпийцев.


Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

коронавирус

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Член МОК: «Если случится вспышка COVID-19 на Олимпиаде, виноваты будут власти Японии»
Член МОК: «Если случится вспышка COVID-19 на Олимпиаде, виноваты будут власти Японии»
Olympics Токио-2020
13:37
Атлет олимпийской сборной Чехии заразился COVID-19
Атлет олимпийской сборной Чехии заразился COVID-19
Olympics Токио-2020
12:23
Стало известно, какие спортсмены в Олимпийской деревне заболели COVID-19
Стало известно, какие спортсмены в Олимпийской деревне заболели COVID-19
Olympics Токио-2020
09:44
Никакого секса! Организаторы Игр в Токио придумали, как сделать так, чтобы запрет выполнялся
Тема дня
Никакого секса! Организаторы Игр в Токио придумали, как сделать так, чтобы запрет выполнялся
Olympics Токио-2020
18 июля 14:13
Олимпийскую сборную ЮАР по регби-7 изолировали в Японии из-за коронавируса
Олимпийскую сборную ЮАР по регби-7 изолировали в Японии из-за коронавируса
Olympics Токио-2020
18 июля 13:03
Британский бегун подделывал ПЦР-тесты, но все равно поедет на Игры в Токио. На нарушения решили закрыть глаза
Тема дня
Британский бегун подделывал ПЦР-тесты, но все равно поедет на Игры в Токио. На нарушения решили закрыть глаза
Olympics Токио-2020
18 июля 12:23

Новости: Спортивная гимнастика

В женской сборной США перед Олимпийскими играми зафиксирован случай заражения COVID-19
В женской сборной США перед Олимпийскими играми зафиксирован случай заражения COVID-19
Токио-2020
14:12
100-летняя чемпионка Олимпийских игр. Пережила войну и Холокост, а сейчас дает совет молодым спортсменам
История
100-летняя чемпионка Олимпийских игр. Пережила войну и Холокост, а сейчас дает совет молодым спортсменам
Токио-2020
17 июля 15:27
Одна из главных молодых звезд Украины на Олимпиаде-2020. Он постарается сделать потерю Верняева менее заметной
Мнение
Одна из главных молодых звезд Украины на Олимпиаде-2020. Он постарается сделать потерю Верняева менее заметной
Токио-2020
13 июля 11:47
Олег Верняев: «Концентрация мельдония, которую нашли у меня в организме, достаточна для дисквалификации на 4 года»
Олег Верняев: «Концентрация мельдония, которую нашли у меня в организме, достаточна для дисквалификации на 4 года»
13 июля 07:27
У Верняева еще есть шанс поехать на Олимпийские игры
У Верняева еще есть шанс поехать на Олимпийские игры
Токио-2020
12 июля 22:07
Чемпион Рио-2016 Верняев не попал в заявку сборной Украины на ОИ-2020
Чемпион Рио-2016 Верняев не попал в заявку сборной Украины на ОИ-2020
Токио-2020
7 июля 16:20
Украина завоевала два золота и серебро на этапе Кубка мира
Украина завоевала два золота и серебро на этапе Кубка мира
30 мая 19:46
Зеленский поздравил Ковтуна и Бачинскую с золотом Кубка мира
Зеленский поздравил Ковтуна и Бачинскую с золотом Кубка мира
30 мая 08:53
17-летний Ковтун и Бачинская завоевали золото на этапе Кубка мира
17-летний Ковтун и Бачинская завоевали золото на этапе Кубка мира
29 мая 20:19
Все новости

Популярные новости

Беринчик – о спаррингах c Ломаченко: «В первом бою игрался со мной, во втором разбил по-быстрому»
Беринчик – о спаррингах c Ломаченко: «В первом бою игрался со мной, во втором разбил по-быстрому»
Бокс Профессиональный бокс
16 июля 18:01
«У него же фляга свистит!» Украинского актера раскритиковали за фото с Усиком
«У него же фляга свистит!» Украинского актера раскритиковали за фото с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
16 июля 22:57
30
Экс-тренер Кличко: «Усик никогда не гонял Владимира по рингу. Что 95-килограммовый может сделать с 120-килограммовым?»
Экс-тренер Кличко: «Усик никогда не гонял Владимира по рингу. Что 95-килограммовый может сделать с 120-килограммовым?»
Бокс Профессиональный бокс
15 июля 13:00
15
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 08:20
6
В UEFA высказались по поводу удаления игрока, травмировавшего Беседина
В UEFA высказались по поводу удаления игрока, травмировавшего Беседина
Футбол Сборная Украины
18 июля 09:47
Сможет ли Усик одолеть эту машину? Джошуа продемонстрировал феноменальную форму
Сможет ли Усик одолеть эту машину? Джошуа продемонстрировал феноменальную форму
Бокс Профессиональный бокс
18 июля 09:37
35
Все новости