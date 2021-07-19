В женской сборной США перед Олимпийскими играми зафиксирован случай заражения COVID-19

Имя спортсменки пока не разглашают





Фото: kyodonews.net

В олимпийской сборной США по гимнастике перед началом игр в Токио обнаружен случай заражения коронавирусом COVID-19, сообщает Kyodo.



Во время тренировочного сбора в городе Индзай в Японии тест гимнастки оказался позитивным.

При этом, имя спортсменки не разглашается, но известно, что это гимнастка до 18 лет.

Отметим, что выступления гимнастов запланированы в Токио с 24 июля по 3 августа.

Напомним, ранее коронавирусом заразился один из чешских олимпийцев.



