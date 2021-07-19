Олимпийскую сборную ЮАР по регби-7 изолировали в Японии из-за коронавируса
В женской сборной США перед Олимпийскими играми зафиксирован случай заражения COVID-19
Имя спортсменки пока не разглашают
14:12
Фото: kyodonews.net
В олимпийской сборной США по гимнастике перед началом игр в Токио обнаружен случай заражения коронавирусом COVID-19, сообщает Kyodo.
Во время тренировочного сбора в городе Индзай в Японии тест гимнастки оказался позитивным.
При этом, имя спортсменки не разглашается, но известно, что это гимнастка до 18 лет.
Отметим, что выступления гимнастов запланированы в Токио с 24 июля по 3 августа.
Напомним, ранее коронавирусом заразился один из чешских олимпийцев.
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