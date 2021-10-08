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Андронов: «Мы вписали себя в историю: победить на выезде Хорватию – это очень хороший результат»

Наставник сборной Украины отметил самоотдачу и характер своей команды
Гандбол
8 октября 09:22
Андронов: «Мы вписали себя в историю: победить на выезде Хорватию – это очень хороший результат»
Виталий Андронов / Фото - Facebook
Главный тренер сборной Украины Виталий Андронов в интервью пресс-службе ФГУ поделился эмоциями после сенсационной выездной победы своей команды в матче 1-го тура квалификации Евро-2022 над сборной Хорватии (23:22).

«Эмоции после матча зашкаливают. Это знаковое событие для всего украинского гандбола. Мы вписали себя в историю: победить на выезде Хорватию - это очень хороший результат. Но мы трезво оцениваем ситуацию, сейчас все только начинается. На нас теперь будут обращать больше внимания и будут больше настраиваться. С одной стороны это хорошо, с другой - не очень».


«В первом тайме было видно, что у нас есть проблемы в нападении, ведь это был первый матч в для нас таком составе, и сразу со столь сильным соперником на выезде. Виден был недостаток сыгранности в розыгрыше комбинаций, были потери и на этом нас ловили опытные хорватские игроки. Но девушки не сдавались, за что я хочу им очень поблагодарить, команда показала, что психологически она готова играть с любым соперником. Сегодня на площадке действительно был коллектив. Все, кто играли более или менее, все кто были на сборах - все внесли вклад в эту победу. По второму тайму отмечу нашу защиту. Очень приятно, что девушки выполнили то, о чем мы с ними договаривались и играли дисциплинировано. В нападении же нам было тяжеловато».


«Борьба только начинается и еще ничего не решено – все это мы прекрасно понимаем. Но как бы ни сложилась наша судьба в дальнейшем, это все равно знаковая победа. И я хотел бы поздравить всех наших болельщиков, поблагодарить Федерации гандбола Украины и Министерство молодежи и спорта Украины, создали для нас все условия для подготовки к этим матчам. Большое спасибо всем первым тренерам девушек и тренерам, которые работают с ними в клубах».


«Нам нужно еще очень много работать, но теперь мы надеемся, что мы можем побеждать. Девушки выстояли: у нас сегодня было восемь удалений, а в хорваток ни одного, но девушки не сложили руки и это наоборот им придало спортивная злость».


«Хотел бы также поблагодарить свой тренерский штаб: мы тщательно готовились к этому матчу, по костям разобрали сборную Хорватии. Мы понимали, что все будет зависеть от нас: как мы сумеем выполнить наш план на игру. Никого не хочу выделять отдельно: все девушки молодцы и мне хочется, чтобы они и в дальнейшем радовали на своими победами».


Свой следующий матч отбора команда Украины проведет в Сумах 10 октября против действующих олимпийских чемпионок, сборной Франции. Эту встречу смотрите в прямом эфире XSPORT и на нашем сайте. Начало – 18:00. 
Владимир Кириченко
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Виталий Андронов Женская сборная Украины по гандболу

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