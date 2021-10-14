Сегодня «Мотор» сыграет против ПСЖ в Лиге чемпионов
Без Трухановичюса и Мороза. Стала известная заявка «Мотора» на матч с ПСЖ в Лиге чемпионов
Флагман украинского гандбола на выезде сыграет с одной из лучших команд Европы
15:18
«Мотор» / Фото - handball.motorsich.comДействующий чемпион Украины «Мотор» 14 октября в Париже сыграет матч 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов с местным ПСЖ.
В столицу Франции наставник запорожцев Гинтараса Савукинас взял 16 гандболистов. По-прежнему в лазарете команды литовский полусредний Йонас Трухановичюс и белорусский голкипер Иван Мороз. Об этом сообщает пресс-служба запорожского клуба.
Заявка «Мотора» на матч с ПСЖ:
вратари: Максим Вьюник, Геннадий Комок;
полевые игроки: Айденас Малашинскас, Борис Пуховский, Захар Денисов, Александр Тильте, Карлос Молина, Эдуард Кравченко, Артем Козакевич, Владислав Донцов, Лука Шебетич, Дмитрий Горига, Иван Бурзак, Александр Касай, Денис Васильев, Вячеслав Бохан.
Начало матча – 21:45 по киевскому времени.
Напомним, в предыдущих трех турах «Мотор» добыл одну победу и дважды проиграл. ПСЖ один матч выиграл, один раз проиграл и еще один матч свел вничью.
Накануне поединка Савукинас назвал сильные стороны будущего соперника.
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