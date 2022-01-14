Савукинас: «Считаю, что из постсоветских сборных самое высокое местона Евро-2022 займут белорусы»
Биглер: «Такие матчи, как с командой Сербии, помогут нам развиваться»
Наставник сборной Украины – о поражении в дебютном матче на Евро-2022
14 января 07:40
Михаэль Биглер / Фото - ФГУГлавный тренер сборной Украины Михаэль Биглер поделился эмоциями после поражения своих подопечных в стартовом матче предварительного группового раунда Евро-2022 против команды Сербии (23:31).
Цитирует Биглера пресс-служба ФГУ.
«Поздравляю сборную Сербии с хорошей и сильной игрой. Мы приехали сюда, чтобы учиться. У нас новая команда с большим количеством молодых игроков, которым нужен опыт. Я знаю, что нужно больше времени, и такие матчи помогут нам развиваться».
«Нам нужно проанализировать, что мы планировали и что вышло в игре. Были заметны ошибки в обороне. Мы должны лучше помогать вратарям. Также мы должны лучше реализовывать свои шансы в атаке. Например, не реализовали два семиметровых броска».
«У нас был сильный соперник. Мы знаем, что все наши соперники по группе играют на другом уровне, знали это заранее. И это то (тот уровень), к чему мы стремимся сами».
Напомним, в следующем матче Евро-2022 Украины сыграет против сборной Франции. Поединок состоится 15 января, начало – в 19.00.
Игру в прямом эфире покажет телеканал XSPORT.
Превью Евро-2022 от XSPORT.
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