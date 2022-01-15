Дмитрий Горига: «Против французов применим силу. Надо будет – в прямом смысле»

Интервью левого полусреднего «Мотора» перед матчем против Франции

Дмитрий Горига / Фото - EHF

Левый полусредний «Мотора» – едва ли единственное светлое пятно сборной Украины

По крайней мере в первом матче против Сербии. Несмотря на серьезную опеку и высокий выход в обороне, Дмитрий Горига забросил шесть мячей и громко заявил о своих лидерских качествах.

Дима, не устал от интервью после первого матча?

Не особо. Вопросы примерно одинаковые, а нового ничего не скажешь.

Перед Францией в нашей команде все здоровы?

Стучу по дереву. Многих соперников коснулся коронавирус. Как я слышал, в Польше он скосил вообще семь игроков. У нас же – полный порядок. Во многом благодаря нашей группе докторов. Они рекомендовали нам ограничить контакты, начиная еще со сборов в Запорожье. Мы тоже со всей серьезностью подошли к проблеме. Было бы обидно заболеть перед вылетом на Евро.

Дмитрий Горига / Фото - EHF Дмитрий Горига / Фото - EHF

Не нашел в протоколе количества зрителей на матче Сербия – Украина.

На глаз – около трех тысяч болельщиков. Знаю, что немало украинцев приехали нас поддержать. За что им отдельное спасибо.

Новый главный тренер Михаэль Биглер говорил о тотальном акценте на оборону, а поединок с Сербией оказался едва ли не худшим в истории Украины на крупных турнирах – играли словно без защиты. Причем волнует, что ситуация не менялась весь матч. План «Б» отсутствовал?

Действительно, тренер готовил команду, отталкиваясь прежде всего от действий в обороне. Поставил тактику, разложил все по полочкам – как мы должны двигаться и что делать. К сожалению, в защите мы не справились – это факт. Почему? Несыгранность. В таком составе мы не провели ни одной игры. Проигрывали один в один, пошли проблемы по стяжке...

Две минуты штрафа на Милоше Орбовиче – по делу или серб рисовал?

Лица я не коснулся, но эпизод 50 на 50. Милош красиво дорисовал, поэтому пришлось отбывать наказание.

Ты так огрызнулся, что, казалось, после матча без диалога не обойтись.

Нет, не могло быть и речи о конфликте после. Милош – мой друг, еще недавно вместе выступали в «Моторе».

Ты сыграл на 15 минут больше любого другого партнера по команде. Хватит сил провести в таком режиме еще два матча?

Не скажу за оба матча, но на ближайший – точно хватит. Все будет зависеть, как и сколько сыграю с Францией. По ощущениям все 60 минут готов сыграть на полных оборотах. Бывает, чувствую, что немного подседаю, но заброшенный мяч придает новую порцию энергии. Адреналин позволяет забыть об усталости.

Твоя энергия передавалась даже через экран. Жаль, что не все партнеры на одной волне.

Не все, но и темперамент у каждого свой. Кроме того, многое зависит от того, как игрок чувствует себя на площадке. Конечно, необязательно все должны демонстрировать эмоции, но я считаю данный элемент крайне важным. Подобным образом показываешь, что ты заряжен. В свою очередь, соперник может дестабилизироваться, видя твой максимальный настрой.

Дмитрий Горига / Фото - EHF Дмитрий Горига / Фото - EHF

Аргументы против олимпийских чемпионов, французов, у сборной Украины найдутся?

Нет смысла оглядываться назад. Будем биться. Если надо – будем бить. Конечно, в рамках правил, но надо показать, что мы готовы к подобным сражениям. Сейчас вопрос стоит не в силе соперника, а в нас самих. У нас новая команда, молодая. Необходимо много времени для создания коллектива, но не каждый понимает, что речь идет о дистанции в несколько лет.

Если Украина выдаст еще один невнятный матч, то сомнения лишь усилятся в и так довольно спорной стратегии.

Мы отдаем себе отчет, где мы. Конечно, не у всех одинаковый опыт больших матчей. Не только в Лиге чемпионов, а вообще игрового километража. Это выбор нашей федерации. Начало новой команды. Когда-то же нужно начинать?

Почему не начать с нового отборочного цикла? Получилось, что результат добывали одни, а сливки снимают – другие. Омоложение – выборочное, в успешность выбранного курса никто не верит.

Я понимаю, о чем ты. Но разве от игроков что-то зависит? Федерация выбрала такое время для изменений, определила такой состав. Да, в какой-то степени большой риск, и пока он себя не оправдывает. С другой стороны, логику я вижу. Если молодым не давать шанса и сетовать на отсутствие опыта, откуда ему взяться, как не на таких соревнованиях? Результат первого матча заставляет нервничать наших болельщиков, но нужно набраться терпения.

Ты дважды сказал федерация выбирает. Почему не главный тренер?

Поправлю себя. Тренер тоже играет роль в кадровых решениях.

Ты знаешь реальную причину отсутствия на Евро Захара Денисова и Артема Козакевича?

Мы спрашивали, но четкого ответа не получили. Данная информация в каком-то подвешенном состоянии. Я до конца не понимаю, что произошло. Никто не понимает. В моем положении игрока сборной Украины я концентрируюсь на других задачах. Думаю, со временем узнаем.

Дмитрий Горига / Фото - EHF Дмитрий Горига / Фото - EHF

В 2020 году бюджет, выделяемый на гандбол составлял 7,7 млн грн. В 2021 – ровно в два раза больше. Вы, игроки сборной, чувствуете резкое улучшение условий?

И старшее, и молодое поколение никогда не ставило материальные условия во главу угла. Для нас главное – экипировка, питание, качество сборов. Все остальное – пятое дело.

На Евро-2020 суточные составляли 11 евро. Какая ситуация сейчас?

Мы пока их не получили, но и претензий нет – позже возместят.

Дело совсем не в сумме, а в организации и самом принципе суточных – они либо есть, либо их нет.

Я особо не задумываюсь о подобных проблемах. Логистика, трансферы, билеты, суточные – работа федерации. Моя задача – гандбольные дела на площадке.

...Где чувствовал себя комфортнее – на Евро-2020 или Евро-2022?

Сразу скажу, что я не привередливый. Отель и питание меня устраивают и тогда в Австрии, и сейчас в Венгрии. Если же искать внутренние общие ощущения, то прошлое Евро чуточку выигрывает. Наверное, из-за зала и болельщиков. С нами же в группе выступала Северная Македония, а болельщики оттуда выезжают болеть целой страной. Если же брать собственное выступление, то два года назад я был молод-зелен. Выходил на площадку, переживал. Что бы ни говорили, меня никто не мог успокоить. Спокойствие пришло только с опытом, с минутами проведенными на площадке. Сейчас все по-другому. Я съездил в аренду в Польшу, получил игровое время в Лиге чемпионов за «Мотор». Я – повзрослел.

Матч Украина – Франция состоится сегодня, 15 января. Начало – в 19:00. Прямую трансляцию встречи покажет телеканал XSPORT.

Игорь ГРАЧЕВ для XSPORT.ua