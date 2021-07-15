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«Донбасс», «Одесса» и «Мотор-Политехника» примут участие в Европейском Кубке EHF

Жеребьевка первого раунда турнира состоится 20 июля
Гандбол
07:37
«Донбасс», «Одесса» и «Мотор-Политехника» примут участие в Европейском Кубке EHF
«Донбасс» / Фото - Facebook
EHF на своем официальном сайте обнародовала список участников и формат Европейского Кубка в сезоне-2021/22. 

В турнире примут участие 74 клуба, среди них 3 украинских. 

«Мотор-Политехника» свой путь начнет с первого раунда соревнований, жеребьевка этой стадии состоится 20 июля.

«Донбасс» и «Одесса» вступят в борьбу со второго раунда. 

Матчи первого раунда пройдут 11/12 сентября, ответные – 18/19 сентября. 

Второго раунда – 16/17 октября, ответные – 23/24 октября. Финальный поединок запланирован на май 2022 года. 

Напомним, действующий чемпион Украины запорожский «Мотор» сыграет в Лиге чемпионов. Накануне стали известны соперники подопечных Гинтараса Савукинаса по групповому раунду турнира.
Владимир Кириченко
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Теги

Мотор Донбасс (гандбол) ГК Одесса Мотор-Политехника EHF

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