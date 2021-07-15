Наставник «Мотора» рассказал, почему команда остановилась в шаге от исторического достижения в ЛЧ
«Донбасс», «Одесса» и «Мотор-Политехника» примут участие в Европейском Кубке EHF
Жеребьевка первого раунда турнира состоится 20 июля
07:37
«Донбасс» / Фото - FacebookEHF на своем официальном сайте обнародовала список участников и формат Европейского Кубка в сезоне-2021/22.
В турнире примут участие 74 клуба, среди них 3 украинских.
«Мотор-Политехника» свой путь начнет с первого раунда соревнований, жеребьевка этой стадии состоится 20 июля.
«Донбасс» и «Одесса» вступят в борьбу со второго раунда.
Матчи первого раунда пройдут 11/12 сентября, ответные – 18/19 сентября.
Второго раунда – 16/17 октября, ответные – 23/24 октября. Финальный поединок запланирован на май 2022 года.
Напомним, действующий чемпион Украины запорожский «Мотор» сыграет в Лиге чемпионов. Накануне стали известны соперники подопечных Гинтараса Савукинаса по групповому раунду турнира.
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