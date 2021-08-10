Неймар – о Месси: «Снова вместе»
Французская гандболистка возмущена тем, что на обложке L’Équipe Месси, а не их победа в Токио-2020
Дарлё считает свое достижение более важным чем подписание звезды футбола
17:45
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Французская гандболистка Клеопатра Дарлё в Twitter возмущение тем, что на обложку нового номера газеты L’Équipe на первую полосу поместили аргентинского футболиста Лионеля Месси.
«История повторяется… Неужели мы не заслуживаем первой полосы?»
L’histoire se répète … on ne mérite pas la une @lequipe ? https://t.co/qyKksm9dwe— Cléopatre darleux (@CleoDarleux) August 9, 2021
Отметим, что ранее женская сборная Франции в финале Олимпийских игр в Токио со счетом 30:25 обыграли Россию.
Напомним, Месси после ухода из «Барселоны» близок к переходу в ПСЖ.
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