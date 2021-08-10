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Французская гандболистка возмущена тем, что на обложке L’Équipe Месси, а не их победа в Токио-2020

Дарлё считает свое достижение более важным чем подписание звезды футбола

Гандбол
17:45
Французская гандболистка возмущена тем, что на обложке L’Équipe Месси, а не их победа в Токио-2020 Тема дня

Французская гандболистка Клеопатра Дарлё в Twitter возмущение тем, что на обложку нового номера газеты L’Équipe на первую полосу поместили аргентинского футболиста Лионеля Месси.

«История повторяется… Неужели мы не заслуживаем первой полосы?»


Отметим, что ранее женская сборная Франции в финале Олимпийских игр в Токио со счетом 30:25 обыграли Россию.

Напомним, Месси после ухода из «Барселоны» близок к переходу в ПСЖ.

Карен Агабекян
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Теги

Лионель Месси ПСЖ

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