Французская гандболистка возмущена тем, что на обложке L’Équipe Месси, а не их победа в Токио-2020

Дарлё считает свое достижение более важным чем подписание звезды футбола





Тема дня Французская гандболистка Клеопатра Дарлё в Twitter возмущение тем, что на обложку нового номера газеты L’Équipe на первую полосу поместили аргентинского футболиста Лионеля Месси.

«История повторяется… Неужели мы не заслуживаем первой полосы?» L’histoire se répète … on ne mérite pas la une @lequipe ? https://t.co/qyKksm9dwe — Cléopatre darleux (@CleoDarleux) August 9, 2021

Отметим, что ранее женская сборная Франции в финале Олимпийских игр в Токио со счетом 30:25 обыграли Россию. Напомним, Месси после ухода из «Барселоны» близок к переходу в ПСЖ.

Карен Агабекян