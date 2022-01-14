«Галичанка» добыла уверенную победу в первом матче 1/8-й финала Кубка ЕГФ
«Галичанка» досрочно вышла в четвертьфинал Кубка ЕГФ
Итальянскому клубу «Бриксен» засчитано техническое поражение
14 января 20:10
Фото: пресс-служба Галичанки
«Галичанка» стала четвертьфиналистом Европейского кубка ЕГФ.
Европейская федерация гандбола присудила итальянскому клубу «Бриксен» техническое поражение во втором матчей 1/8 финала, который должен был состояться 16 января.
Накануне стало известно, что «Бриксен» не сумеет прибыть во Львов из-за короновируса у шести игроков команды.
Напомним, в первом матче «Галичанка» добыла уверенную победу.
Соперника по четвертьфиналу львовский клуб узнает 18 января.
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