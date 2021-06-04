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«Галичанка» и «Днепрянка» сыграют в финале Кубка Украины

«Реал» и «ЗУНУ-Энерго» покинули турнир
Гандбол
22:29
«Галичанка» и «Днепрянка» сыграют в финале Кубка Украины
«Днепрянка» вышла в финал / фото - ФГУ

Финал четырех Кубка Украины стартовал в Николаеве.

Впервые с 2017 года в финал вышла «Днепрянка». Клуб из Херсона одолел хозяек площадки «Реал».

«Реал» (Николаев) – «Днепрянка» (Херсон) 20:24 (13:14)

Лучшие игроки: Татьяна Чернявская («Днепрянка»), Владислава Слободян («Реал»)

Вторым финалистом шестой год подряд стала команда из Львова, которая разгромила соседей из Западной Украины.

ЗУНУ-Энерго ШВСМ (Тернополь) – «Галичанка» (Львов) 16:32 (6:16)

Лучшие игроки: Анастасия Мелекесцева («Галичанка»), Наталья Черская («ЗУНУ Энерго ШВСМ»)

Финальный матч за Кубок смотрите на портале XSPORT 5 июня в 13:00. Матч за третье место начнется в 11:00.


Антон Кривенко
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Галичанка (гандбол) Днепрянка

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