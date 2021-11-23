«Галичанка» проиграла «Ювенте», но пробилась в 1/8 финала Еврокубка
«Галичанка» узнала соперника по 1/8 финала Кубка EHF
Первый матч подопечные Андронова проведут на выезде
15:17
«Галичанка» / Фото - handball.net.uaСостоялась жеребьевка участников 1/8 финала Кубка ЕHF среди женских команд. Об этом сообщает официальный сайт EHF.
Чемпион Украины львовская «Галичанка» на этой стадии турнира сыграет с лидером текущего чемпионата Италии «Бриксен Зюдтироль». Матчи запланированы на 8 января на площадке итальянской команды и 15 января – во Львове. Победитель противостояния выйдет в четвертьфинал соревнований.
Напомним, львовянки уже прошли две стадии Кубка EHF: разгромно выиграли оба матча у чешского «Годонина» и в драматической борьбе с общей разницей в один мяч прошли словацкую «Ювенту».
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