«Галичанка» выиграла 5-й Кубок Украины в истории
«Галичанка» выиграла Финал четырех, в решающем матче обыграв «Днепрянку». Львовские гандболистки в пятый раз завоевали Кубок Украины. Турнир впервые в истории проходил в Николаеве.
«Днепрянка» (Херсон) – «Галичанка» (Львов) 19:29 (11:15)
Лучший игрок матча в составе «Днепрянки» – Анна Дябло
Лучший игрок матча в составе «Галичанки» – Ирина Прокопьяк
Местный «Реал» в матче за третье место одолел гостей из Тернополя «ЗУНУ Энерго ШВСМ». Бронзовые награды Кубка гандболистки завоевали второй год подряд.
«Реал» (Николаев) - «ЗУНУ-Энерго ШВСМ» (Тернополь) 35:24 (12:11)
Лучший игрок матча в составе «Реал» –Ольга Шлюхтина
Лучший игрок матча в составе «ЗУНУ-Энерго ШВСМ» – Юлия Бойчук
В мужском чемпионате Украины победу одержал запорожский «Мотор».
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