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«Галичанка» выиграла 5-й Кубок Украины в истории

«Днепрянка» завоевала серебряные медали, а «Реал» взял бронзу
Гандбол
20:58
«Галичанка» выиграла 5-й Кубок Украины в истории
"Галичанка" выиграла Кубок Украины / фото - ФГУ

«Галичанка» выиграла Финал четырех, в решающем матче обыграв «Днепрянку». Львовские гандболистки в пятый раз завоевали Кубок Украины. Турнир впервые в истории проходил в Николаеве.

«Днепрянка» (Херсон) – «Галичанка» (Львов) 19:29 (11:15)

Лучший игрок матча в составе «Днепрянки» – Анна Дябло

Лучший игрок матча в составе «Галичанки» – Ирина Прокопьяк

Местный «Реал» в матче за третье место одолел гостей из Тернополя «ЗУНУ Энерго ШВСМ». Бронзовые награды Кубка гандболистки завоевали второй год подряд.

«Реал» (Николаев) - «ЗУНУ-Энерго ШВСМ» (Тернополь) 35:24 (12:11)

Лучший игрок матча в составе «Реал» –Ольга Шлюхтина

Лучший игрок матча в составе «ЗУНУ-Энерго ШВСМ» – Юлия Бойчук

В мужском чемпионате Украины победу одержал запорожский «Мотор».

Антон Кривенко
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Галичанка (гандбол) Днепрянка Реал (гандбол)

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