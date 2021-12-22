Известна заявка одного из соперников сборной Украины на Евро-2022. Полусредний «Мотора» – в составе
Словакия может не принять Евро-2022 по гандболу
Старт турнира запланирован на 13 января
13:55
Гандбол / Фото - insidethegamesИзвестное немецкое издание Bild в своем материале относительно предстоящего гандбольного Евро-2022 предположило, что турнир может состояться лишь в одной стране – Венгрии.
Такое решение может быть связано с тем, что в Словакии, второй стране-организаторе чемпионата Европы, высокое число заболевших коронавирусом. Хуже показатели имеют лишь Андорра, Черногория и Сейшельские острова. Об этом сообщил спортивный директор Немецкой федерации гандбола Аксель Кромер.
«Это всего лишь предположение. Согласно информации, полученной от EHF, такое решение пока не рассматривается».
Напомним, подопечные Биглера на Евро-2022 сыграют в одной группе с командами Франции, Сербии и Хорватии.
Мужской чемпионат Европы по гандболу состоится в период с 13 по 30 января.
Матчи Евро-2022 в прямом эфире покажет телеканал XSPORT.
Заявка сборной Украины на учебно-тренировочный сбор перед чемпионатом Европы.
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